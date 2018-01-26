В Гусевском музее стартовал выставочный проект «Марафон искусств»

26 январь 2018, 14:50

В четверг, 25 января, в рамках проекта «Марафон искусств» в городском музее состоялось торжественное открытие сразу двух художественных выставок калининградских мастеров из собрания коллекционера Игоря Кирикова.



В Большом зале музея расположилась персональная выставка линогравюр заслуженного художника России Адольфа Шевченко «Калининградский край». В творческой манере автора отразились лучшие черты русской и литовской художественных школ. Основное внимание в своих работах он уделяет морской теме, становлению Калининградской области и природе Калининградского края. Произведения Адольфа Шевченко отличает лаконичный язык, ясность форм, внимание к деталям. Он пишет жанровые композиции и бытовые сцены, портреты и пейзажи. А главные герои работ автора – люди рабочих профессий.



В Малом зале музея зритель познакомился с персональной ретроспективной выставкой одного из наиболее значительных живописцев Калининградской области Николая Карякина «Берега Родины». Здесь представлено 16 работ автора, созданных в период с 1953 по 1977 годы во время его многочисленных поездок по Балтийскому региону и работы на творческих дачах Союза художников СССР. Одной из центральных тем творчества художника является тема берега (рек, озер, морей, заливов и каналов).



С приветственным словом на открытии выставочного проекта выступил первый заместитель председателя Калининградской областной Думы Александр Богданов, на мероприятии также присутствовал помощник депутата Калининградской областной Думы Михаила Зацепина, секретарь Гусевского отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Распопов.



С творческими номерами по доброй традиции выступили друзья музея, музыкальные коллективы гусевской Детской школы искусств.



Коллекционер Игорь Кириков рассказал о творческом пути художников, об истории создания выставок и о том, как родился выставочный проект «Марафон искусств» в нашем музее, а также поделился со зрителями планами на будущее. Выставочный проект продлится в музее в течение нескольких месяцев и представит зрителю 6 разнообразных выставок.



Жители востока области, а также гости нашего города смогут прикоснуться к подлинным образцам современного искусства и познакомиться с творческим наследием сильнейших художников региона.

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