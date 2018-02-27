Солисты ансамбля «Бубенцы» взяли 4 кубка на фестивале-конкурсе в Черняховске «Город наш гордится именем твоим»

27 февраля 2018, 15:58

24 февраля в Центре культуры и досуга города Черняховска состоялся II открытый фестиваль-конкурс патриотической песни и художественного слова, посвящённый памяти генерала армии, дважды Героя Советского Союза И. Д. Черняховского «Город наш гордится именем твоим!».



В фестивале приняли участие 44 солиста из разных городов области, 5 вокально-инструментальных ансамблей, 26 вокальных коллективов, и 38 участников выступили в номинации «Художественное слово».



МАУ ДО «ДЮЦ» города Гусева на конкурсе представляли солисты и старшая вокальная группа — ансамбль «Журавушки». Как отметили члены жюри, юные артисты ансамбля «Бубенцы» стали украшением фестиваля, ведь 4 кубка лауреатов (в своих возрастных номинациях) уехали в город Гусев.



I место — старшая вокальная группа «Журавушки» (13 — 17 лет);

I место — солистка Алина Казибекова (16 лет);

II место — Орлова Вероника (11 лет);

III место — Екатерина Бакулина (12 лет).



Поздравляем юных вокалистов ансамбля «Бубенцы» и их руководителя — Коваль Тамару Алексеевну с заслуженной победой!

136 просмотров