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В городской библиотеке прошел мастер-класс «Вышивка лентами», который провела постоянная читательница

1 марта 2018, 17:03
В городской библиотеке прошел мастер-класс «Вышивка лентами», который провела постоянная читательница
Центральная библиотека в рамках своей деятельности активно выявляет и пропагандирует творчество талантливых земляков. Интересной и нужной страницей ее деятельности являются выставки местных умельцев.

В Гусевской Центральной библиотеке много талантливых и творческих читателей, готовых поделиться своими неповторимыми идеями. Такой мастерицей нашей библиотеки оказалась Шехова Любовь Костантиновна.

Сегодня в Центральной библиотеке она провела мастер-класс «Вышивка лентами». Рукодельница показала, как легко освоить приемы этого необычного искусства, познакомила с азами создания объемных работ в данной технике.

Вышивка лентами — это один из творческих путей, актуальных во все времена. Такое хобби позволит рукодельницам, накопившим опыт в своем деле, создавать дивные изделия, которые могут поднимать настроение.

На мероприятии присутствовали читатели библиотеки, гости из Комплексного центра социального обслуживания населения и члены женского клуба «Надежда».
библиотека мастер-класс
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