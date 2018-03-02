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В рамках «Марафона искусств» в городском музее открылись две художественные выставки

2 марта 2018, 16:20
В рамках «Марафона искусств» в городском музее открылись две художественные выставки
В четверг, 1 марта, в городском музее в рамках масштабного проекта «Марафон искусств — 2018» открылись новые художественные выставки: «Мелодии Литвы» Арвидаса Кашаускаса и «Рыбацкий край» Николая Карякина. Работы представлены из личного собрания коллекционера Игоря Кирикова.

На торжественном открытии с приветственными словами выступили депутат Окружного Совета депутатов Лариса Бесшапошникова, начальник Управления по культуре, спорту и делам молодежи Нелли Михалева и атташе по культуре Генерального консульства Литовской Республики в Калининграде Раминта Гецевичене.

Коллекционер Игорь Кириков рассказал об истории создания выставок, о жизненном и творческом пути художников.

По доброй музейной традиции на открытии выставок прозвучали прекрасные музыкальные номера в исполнении Василисы Евтягиной (скрипка) и Алены Закревской (аккордеон). Преподаватель ДШИ Кристина Возная представила зрителям песню «Волшебный мир искусства», а литовский детский фольклорный ансамбля «Надрувеле» учащихся Гусевской школы № 5 — литовскую народную песню.
музей выставка
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Кило Ирисок
# 1Кило Ирисок
можно было бы кусочек видео с выступлением Надрувеле
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