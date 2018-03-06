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Для совета ветеранов в ГДК прошёл вечер отдыха, посвященный Международному женскому дню

6 марта 2018, 18:59
Для совета ветеранов в ГДК прошёл вечер отдыха, посвященный Международному женскому дню
В теплой и радушной обстановке прошел сегодня в Городском доме культуры вечер отдыха, посвященный Международному женскому дню, для Совета ветеранов Гусевского городского округа.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, творческие коллективы города порадовали собравшихся всеми любимыми песнями и зажигательными танцами.

Слова поздравления для прекрасной половины Совета ветеранов прозвучали от главы администрации МО «Гусевский городской округ» Евгения Михайлова: «От всей души поздравляю вас с наступающим праздником — Международным женским днём 8 Марта. Ваша жизнь, ваши поступки, опыт — пример для нашей молодёжи. Вы по праву заслужили уважение и почёт. Многие годы трудились вы на благо любимого города, принимали участие в его благоустройстве, вложили частицу собственной души в его развитие. Именно к вам, мудрым, терпеливым и всё понимающим, мы приходим за советом в трудную минуту. Накопленные вами знания, бесценный опыт, особенно важны в нынешних условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется жизненная мудрость старших. Здоровья вам, бодрости, жизнерадостности, семейного тепла и активного долголетия».
Городской дом культуры ветераны 8 марта
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