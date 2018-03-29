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Информационный сайт города Гусева

Сегодня в ГДК чествовали работников культуры

29 марта 2018, 19:46
Сегодня в ГДК чествовали работников культуры
Сегодня в Городском доме культуры города Гусева чествовали тех, кто делает нашу жизнь ярче, насыщенней, кто сохраняет и создает духовные ценности — работников и ветеранов учреждений культуры. Об этом рассказывает пресс-служба администрации Гусевского городского округа.

Поздравил представителей творческой профессии глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов: «Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником и огромную благодарность за преданность любимому делу. Именно вы, творцы и энтузиасты, влюбленные в свое дело, являетесь визитной карточкой нашего города».

Культурная жизнь Гусева очень разнообразна и колоритна. И все это благодаря тем людям, которые несут в себе богатую созидательную энергию и дарят ее другим.

Глава администрации вручил Благодарственные письма ярким представителям работников культуры: преподавателю изобразительного искусства Детской школы искусств Наталье Урвачёвой, заведующей Брянского филиала «Гусевского библиотечного объединения» Любови Бутырской, заведующей Кубановского филиала «Гусевского библиотечного объединения» Ольге Валенчус, заведующей Фурмановского филиала «Гусевского библиотечного объединения» Ирине Мозольковой, заведующей Лермонтовского филиала «Гусевского библиотечного объединения» Марии Лукша, заведующей Маяковского филиала «Гусевского библиотечного объединения» Валентине Демченко, руководителю «народного» вокального ансамбля «Любава» Городского дома культуры Елене Гришатиной, художественному руководителю Городского дома культуры Ирине Федонюк.

Присоединились к поздравлениям и продолжили церемонию награждения глава Гусевского городского округа-Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов и начальник Управления по культуре, спорту и делам молодёжи Нелли Михалева.

По традиции во время концерта были подведены итоги и объявлены достижения всех учреждений культуры округа. И, конечно же, не обошлось без красочных и зажигательных музыкальных номеров.
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Шевельнул
# 1Шевельнул
А Неля подружка Жени. Вторая после Ольги.
Вчера, 19:58   ЦитироватьОтветить4
Я
# 2Я
Цитата: Шевельнул
А Неля подружка Жени. Вторая после Ольги.

И Малины.
Вчера, 20:00   ЦитироватьОтветить2
Щавель
# 3Щавель
Цитата: Я
Цитата: Шевельнул
А Неля подружка Жени. Вторая после Ольги.

И Малины.


Все в очередь после Вовы.
Вчера, 21:26   ЦитироватьОтветить1
Титан
# 4Титан
Цитата: Щавель
Цитата: Я
Цитата: Шевельнул
А Неля подружка Жени. Вторая после Ольги.

И Малины.


Все в очередь после Вовы.

Вова просил за ним не занимать. smile
Вчера, 21:29   ЦитироватьОтветить2
Гость Гость
# 5Гость Гость
Эх, Лена, и так бывает.
Вчера, 22:24   ЦитироватьОтветить1

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