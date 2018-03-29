/ / / Сегодня в ГДК чествовали работников культуры

Сегодня в Городском доме культуры города Гусева чествовали тех, кто делает нашу жизнь ярче, насыщенней, кто сохраняет и создает духовные ценности — работников и ветеранов учреждений культуры. Об этом рассказывает пресс-служба администрации Гусевского городского округа.
Поздравил представителей творческой профессии глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов: «Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником и огромную благодарность за преданность любимому делу. Именно вы, творцы и энтузиасты, влюбленные в свое дело, являетесь визитной карточкой нашего города».
Культурная жизнь Гусева очень разнообразна и колоритна. И все это благодаря тем людям, которые несут в себе богатую созидательную энергию и дарят ее другим.
Глава администрации вручил Благодарственные письма ярким представителям работников культуры: преподавателю изобразительного искусства Детской школы искусств Наталье Урвачёвой, заведующей Брянского филиала «Гусевского библиотечного объединения» Любови Бутырской, заведующей Кубановского филиала «Гусевского библиотечного объединения» Ольге Валенчус, заведующей Фурмановского филиала «Гусевского библиотечного объединения» Ирине Мозольковой, заведующей Лермонтовского филиала «Гусевского библиотечного объединения» Марии Лукша, заведующей Маяковского филиала «Гусевского библиотечного объединения» Валентине Демченко, руководителю «народного» вокального ансамбля «Любава» Городского дома культуры Елене Гришатиной, художественному руководителю Городского дома культуры Ирине Федонюк.
Присоединились к поздравлениям и продолжили церемонию награждения глава Гусевского городского округа-Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов и начальник Управления по культуре, спорту и делам молодёжи Нелли Михалева.
По традиции во время концерта были подведены итоги и объявлены достижения всех учреждений культуры округа. И, конечно же, не обошлось без красочных и зажигательных музыкальных номеров.
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