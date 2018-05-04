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Вокально-хореографический ансамбль «Бубенцы» отметил четверть века с момента своего образования

4 мая 2018, 15:49
Вокально-хореографический ансамбль «Бубенцы» отметил четверть века с момента своего образования
В предпоследний апрельский день образцовый вокально-хореографический ансамбль «Бубенцы» отметил четверть века с момента своего образования. И отметил, как любой истинный артист — на сцене, которую ансамблю радушно предоставил гарнизонный Дом офицеров. Об этом пишет «За доблестный труд».

В этот день деловая и вместе с тем веселая суматоха царила в районе Дома офицеров с самого утра. Сновали туда-сюда озадаченные организаторы во главе с главной распорядительницей этого праздника директором ДЮЦа Татьяной Гавриловой, стараясь все предусмотреть и ничего не забыть. Вовсю трудились звукооператор и художник по свету. В гримерках полным ходом шла подготовка к выходу на сцену юных артистов. Давали последние наставления изрядно волновавшиеся руководители певцов и танцоров Тамара Коваль и Маргарита Ковальчук, а также их верные соратницы концертмейстеры Елена Гришатина и Наталья Ермольева…

Всего четыре человека, но как много от них зависит! Ведь это именно они учат ребят искусству песни и танца, и без устали совершенствуют их мастерство. Именно они встречают впервые приходящих в ансамбль малышей. Неустанным трудом хормейстер, хореограф и концертмейстеры превращают угловатых мальчишек и девчонок с неустойчивыми голосами в настоящих артистов, покоряющих зрителей своей грацией в танцах и мелодичными переливами в песнях. И именно благодаря этим талантливым и добросердечным педагогам в нашем городе живет красивая сказка с звенящим названием «Бубенцы».

К середине дня вся дорога, ведущая к Дому офицеров, была забита машинами. Отчетный концерт «Бубенцов» — это всегда событие. А концерт, посвященный юбилею, обещал стать событием вдвойне. Поэтому билеты на концерт разлетелись быстрее, чем горячие пирожки. Зал был полон: мамы и папы, бабушки и дедушки юных артистов, выпускники ансамбля и, конечно, поклонники ансамбля и любители прекрасного собрались в самом большом зале нашего города.

И вот зазвучала музыка и яркими искорками рассыпались по залу юные артисты, словно и впрямь раскатилась горсть бубенчиков. И начался концерт. Нет, даже не концерт это был настоящий творческий вечер! И, как на всяком творческом вечере, здесь было много не только ярких, удивительных номеров, но и теплых, душевных слов и поздравлений от многочисленных поклонников и друзей этого удивительного творческого коллектива. И, конечно, кроме сердечных слов поздравлений, было много цветов и подарков: от поклонников, от родителей артистов, от выпускников ансамбля и даже от Правительства Калининградской области.

Не остались в стороне и почетные гости концерта. Цветы и благодарственные письма руководителям коллектива преподнесли временно исполняющий обязанности главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев и глава муниципального образования — председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов. Кстати, кроме цветов и благодарственных писем эти гости приготовили юбилярам и весьма существенные подарки.

«Я очень рад поздравить ансамбль „Бубенцы“ и его бессменных руководителей с этим юбилеем, — сказал Александр Китаев. — Ваш ансамбль действительно стал визитной карточкой нашего города не только на территории Калининградской области, но и далеко за ее пределами. Вы снискали славу на всех уровнях: муниципальном, региональном, федеральном и даже международном. В общем на всех уровнях планеты Земля. И я уверен, что если где-то еще будет открыта жизнь, вы снискаете славу и там. Именно благодаря вам, нам — городским властям, удалось отстоять финансирование реставрации исторического здания Малого зала Дома офицеров, ремонт которого сейчас ведется. И сегодня мне хочется преподнести вам подарок — им станет как раз это здание, куда вы переедете уже в конце этого года. А небольшим дополнением к этому подарку станет финансирование на покупку еще нескольких комплектов сценических костюмов, чтобы ваши выступления стали еще красивее и ярче».

Для гостей этого творческого вечера выступали младшая, средняя и старшая группы объединения «Хореография» и пели представители младшей, средней и старшей групп объединения «Эстрадный вокал» ДЮЦа.

Сильно и вольно звучали под сводами старинного зала красивые голоса старших солисток Алины Казибековой, Екатерины Бакулиной и Екатерины Агаповой. И звенели задором голоски младших девочек Вероники Бебениной и Арины Смолиной. А перед глазами восторженных зрителей плавный вальс сменялся джазовым «Акапулько», и кружили заводные елочки-сосеночки, и гулял бесшабашный «Ванька». Сменяли друг друга народные и эстрадные танцы, гудели от веселья сени новые, и бился сердцем Олимпиады в груди «Темп», и восставал из пепла Феникс, и поднимался в небо «Икар», и летело белое «Перышко»…

После окончания концерта еще долгое время зал Дома офицеров сотрясали бурные аплодисменты. И зрители ничуть не боялись отбить ладони, благодаря юных артистов и их наставников за удивительный праздник, за их горячие сердца, подлинное мастерство и положительные эмоции, подаренные в этот вечер.

Спасибо, «Бубенцы»! С юбилеем!
ДЮЦ Бубенцы
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