В городском музее прошёл праздничный концерт «В городском саду играет…» и пленэр «Штрихи Победы»

8 мая 2018, 13:51

6 мая на территории городского музея прошёл праздничный концерт «В городском саду играет…». Свою концертную программу представляли Детская школа искусств города Гусева и духовой оркестр Вооруженных сил воинской части 90151 под дирижерством Дмитрия Макарычева.



Так же на площадке городского музея проходил пленэр учащихся Детской школы искусств «Штрихи Победы».



Фото Фоминой Ирины Александровны.

182 просмотра