6 мая на территории городского музея прошёл праздничный концерт «В городском саду играет…». Свою концертную программу представляли Детская школа искусств города Гусева и духовой оркестр Вооруженных сил воинской части 90151 под дирижерством Дмитрия Макарычева.
Так же на площадке городского музея проходил пленэр учащихся Детской школы искусств «Штрихи Победы».
Фото Фоминой Ирины Александровны.
В городском музее прошёл праздничный концерт «В городском саду играет…» и пленэр «Штрихи Победы»
8 мая 2018, 13:51
концерт ДШИ пленэр духовой оркестр
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