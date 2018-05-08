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Информационный сайт города Гусева

В городском музее прошёл праздничный концерт «В городском саду играет…» и пленэр «Штрихи Победы»

8 мая 2018, 13:51
В городском музее прошёл праздничный концерт «В городском саду играет…» и пленэр «Штрихи Победы»
6 мая на территории городского музея прошёл праздничный концерт «В городском саду играет…». Свою концертную программу представляли Детская школа искусств города Гусева и духовой оркестр Вооруженных сил воинской части 90151 под дирижерством Дмитрия Макарычева.

Так же на площадке городского музея проходил пленэр учащихся Детской школы искусств «Штрихи Победы».

Фото Фоминой Ирины Александровны.
концерт ДШИ пленэр духовой оркестр
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