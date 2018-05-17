«Бубенцы» на итоговом гала-концерте Областного фестиваля творчества учащихся «Звёзды Балтики»

17 мая 2018, 13:56

13 мая феерическим гала-концертом завершился Областной фестиваль творчества учащихся «Звёзды Балтики-2018».



В этот день на сцену культурно-досугового центра Калининградского пограничного института ФСБ России выходили солисты и музыкальные коллективы Калининградской области — победители муниципальных и областных этапов Фестиваля из разных номинаций.



Уже в холле зритель попадал в атмосферу праздника, которую создавали лауреаты фестиваля — вокально-инструментальные ансамбли со всех уголков нашей области. Традиционно в программе концерта принял участие и наш образцовый вокально-хореографический ансамбль «Бубенцы», неизменно побеждающий в обеих возможных для него номинациях: «Хореография» и «Эстрадная музыка». Высочайший уровень подготовки и исполнения юных артистов дают свои плоды.



По результатам этого года 1 место у старшей группы ансамбля «Бубенцы» — «Журавушки», 2 место у солистов — Алины Казибековой и Екатерины Агаповой, средняя вокальной группы ансамбля «Барби» тоже получила 2 место.



В номинации «Хореография» в этом году ни один коллектив области не набрал баллов для получения 1 места, а 2 место получила старшая хореографическая группа ансамбля «Бубенцы» с впечатляющим незабываемым танцем «Темп», 3 место у яркого и неповторимого танца «Эх, Ванька».



Поздравляем наших лауреатов! Гордимся вами! Желаем дальнейших побед и свершений! Огромное спасибо педагогам — Маргарите Борисовне Ковальчук и Тамаре Алексеевне Коваль — за титанический труд, за мотивацию наших детей к победе, за теплую и дружескую атмосферу в коллективе всегда и при любых обстоятельствах!

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