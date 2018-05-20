Вчера в Гусевском историко-краеведческом музее им. А. И. Иванова прошла Музейная ночь-2018. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, одним из центральных событий мероприятия стала торжественная передача в Гусевский историко-краеведческий музей факела и лампады, которыми были доставлены частицы Вечного огня из Москвы и Калининграда для зажжения чаши Вечного огня на братской могиле советских воинов.
«Ритуал слияния Вечных огней считается завершенным, когда все атрибуты, которые участвовали в этом мероприятии, передаются в музей», — говорит врио главы администрации Гусевского городского округа Александр Китаев.
Лучшие воины Гусевского гарнизона передали директору учреждения Наталье Ситниковой факел и лампаду и теперь история значимого для жизни города события будет храниться в Гусевском музее, который активно развивается и из года в год удивляет посетителей новыми интересными экспонатами и выставками.
«Музей имени Александра Михайловича Иванова является лучшим муниципальным музеем Калининградской области и уже заявил о себе и на российском уровне. За этим стоит большая работа всего коллектива, который возглавляет директор Наталья Ситникова, за что Вам огромное спасибо», — поблагодарил сотрудников музея Александр Китаев.
Поприветствовал всех собравшихся на Музейной ночи и глава Гусевскго городского округа-Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов. Он вручил Благодарственное письмо методисту учреждения Лопатиной Надежде.
Мероприятие также посетили представители Общества Гумбиннен из города Билефельд (Германия). Они передали в дар Гусевскому музею более 300 предметов, связанных с историей и бытом Гумбиннена.
Чудеса этой волшебной ночи продолжились и внутри музея, где можно было почувствовать себя космонавтом, посетить комнату алхимика, совершить увлекательное путешествие в страну древних пруссов, узнать секретный рецепт кенигсбергского марципана и многое другое.
В Гусевском историко-краеведческом музее прошла Музейная ночь-2018
20 мая 2018, 11:28
музей
471 просмотр
Другие новости по теме