/ / / Благотворительная выставка гусевских художников

Возведение православного храма выходит далеко за рамки просто строительства, в связи с тем, что храмы возводятся на пожертвования людей, верующих, что данное благое дело — богоугодное.
В поселке Липово Гусевского района с 2012 года возводится часовня в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Отрадно что, по Милости Божией и по Заступничеству Пресвятой Богородицы, сочувствующих и непосредственно участвующих в строительстве часовни с каждым годом становится всё больше и больше!
На каждом важном этапе возведения часовни настоятелем храма Всех Святых города Гусева протоиереем Георгием Матвеевым совершается чин освящения. На молебны, с самого начала возведения часовни с радостью приходят местные жители и приезжают из Гусева.
Летом 2018 годы был осуществлен необычный благотворительной проект. Идея и цель проекта — пригласить художников нарисовать часовню — заключается в том, что ребёнок рисуя, потом покажет свою работу в своей семье и близким. Красота рукотворная берет своё начало от движения Души.
Первый пилотный пленэр состоялся 5 июля. Группа из преподавателей, учащихся школы искусств, а также слушателей интенсивных курсов были рады такому проекту, который вырос в большее, чем просто пленэр у часовни.
В солнечный июльский день окрестный ландшафт приветствовал шумную, эмоциональную группу художников теплым ветерком и душистыми полевыми цветами. После обязательного ритуала поиска своей «точки» художники приступили к работе.
Часовня, излучающая свет и тихую радость, стала предметом всеобщего внимания. По прошествии некоторого времени, когда солнце уже клонилось к закату, можно было продемонстрировать друг другу «плоды» своего творчества. Впечатления художников были выражены красками на холстах и бумаге.
Пленэр подарил художникам встречу с замечательными местом и с людьми, трудами и заботами которых возводится часовня.
А после пленэра у художников возникла идея осенью организовать выставку работ.
И это не простое совпадение, что 21 сентября, на праздник Рождества Пресвятой Богородицы, после Божественной Литургии в храме Всех Святых была представлена выставка работ, выполненных на пленэре.
А ещё художникам непременно пожелалось, чтобы их работы были выставлены и в самой часовне. И это тоже исполнилось! 23 сентября, после Акафиста Рождеству Пресвятой Богородицы, состоялась уже вторая выставка.
Но и это еще не всё! Художники решили внести свой вклад в возведение часовни и предложили провести благотворительную выставку — продажу работ в городском историко-краеведческом музее. Администрация музея с радостью откликнулась на эту замечательную акцию и вечером 28 сентября выставка была пересена в музей. На путешествующей по городу выставке присутствовали учащиеся Гусевской школы искусств, представители городской общественности и авторы работ.
В теплой семейной обстановке перед собравшимися учениками и мастерами кисти выступила куратор строительства Валентина Викторовна Пономаренко с рассказом о том, как шаг за шагом, из года в год, проводились строительные работы по возведению часовни, закладывалась дубовая аллея и питомник. Еще поделилась проектами, задумками и планами о создании велосипедно-пешеходного маршрута от храма Успения Пресвятой Богородицы в городе Гусеве к часовне Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Липово. Пригласила посещать часовню, наполненную тихой радостью, для уединенной молитвы.
По Милости Божией и трудами организаторов Благотворительная выставка-продажа состоялась. Все средства, полученные от продажи работ, были перечислены в фонд возведения часовни в честь Рождества Пресвятой Богородицы.
Участие в благотворительном проекте стала проявлением поистине доброй воли гусевских художников, как мастеров, так и юных, для которых участие в возведении часовни в поселке Липово оказалось очень важной частью творческой жизни.
Необходимо с огромной благодарностью отметить, что помощь в организации транспортировки работ и выставочного оборудования была оказана приходом храма Успения Пресвятой Богородицы.
«Дева днесь предстоит в Церкви, и с лики святых невидимо за ны молится Богу: ангели со архиереи покланяются, апостоли же со пророки ликовствуют: нас бо ради молит Богородица Превечнаго Бога».
(Кондак Покрову Пресвятой Богородицы).
Благотворительная выставка гусевских художников
31 октября 2018, 23:34пленэр выставка Кирха
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