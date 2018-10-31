Сеть магазинов «Интер Дизайн» Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / Благотворительная выставка гусевских художников
Информационный сайт города Гусева

Благотворительная выставка гусевских художников

31 октября 2018, 23:34
Возведение православного храма выходит далеко за рамки просто строительства, в связи с тем, что храмы возводятся на пожертвования людей, верующих, что данное благое дело — богоугодное.

В поселке Липово Гусевского района с 2012 года возводится часовня в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Отрадно что, по Милости Божией и по Заступничеству Пресвятой Богородицы, сочувствующих и непосредственно участвующих в строительстве часовни с каждым годом становится всё больше и больше!

На каждом важном этапе возведения часовни настоятелем храма Всех Святых города Гусева протоиереем Георгием Матвеевым совершается чин освящения. На молебны, с самого начала возведения часовни с радостью приходят местные жители и приезжают из Гусева.




Летом 2018 годы был осуществлен необычный благотворительной проект. Идея и цель проекта — пригласить художников нарисовать часовню — заключается в том, что ребёнок рисуя, потом покажет свою работу в своей семье и близким. Красота рукотворная берет своё начало от движения Души.

Первый пилотный пленэр состоялся 5 июля. Группа из преподавателей, учащихся школы искусств, а также слушателей интенсивных курсов были рады такому проекту, который вырос в большее, чем просто пленэр у часовни.

В солнечный июльский день окрестный ландшафт приветствовал шумную, эмоциональную группу художников теплым ветерком и душистыми полевыми цветами. После обязательного ритуала поиска своей «точки» художники приступили к работе.



Часовня, излучающая свет и тихую радость, стала предметом всеобщего внимания. По прошествии некоторого времени, когда солнце уже клонилось к закату, можно было продемонстрировать друг другу «плоды» своего творчества. Впечатления художников были выражены красками на холстах и бумаге.



Пленэр подарил художникам встречу с замечательными местом и с людьми, трудами и заботами которых возводится часовня.
А после пленэра у художников возникла идея осенью организовать выставку работ.

И это не простое совпадение, что 21 сентября, на праздник Рождества Пресвятой Богородицы, после Божественной Литургии в храме Всех Святых была представлена выставка работ, выполненных на пленэре.



А ещё художникам непременно пожелалось, чтобы их работы были выставлены и в самой часовне. И это тоже исполнилось! 23 сентября, после Акафиста Рождеству Пресвятой Богородицы, состоялась уже вторая выставка.

Но и это еще не всё! Художники решили внести свой вклад в возведение часовни и предложили провести благотворительную выставку — продажу работ в городском историко-краеведческом музее. Администрация музея с радостью откликнулась на эту замечательную акцию и вечером 28 сентября выставка была пересена в музей. На путешествующей по городу выставке присутствовали учащиеся Гусевской школы искусств, представители городской общественности и авторы работ.




В теплой семейной обстановке перед собравшимися учениками и мастерами кисти выступила куратор строительства Валентина Викторовна Пономаренко с рассказом о том, как шаг за шагом, из года в год, проводились строительные работы по возведению часовни, закладывалась дубовая аллея и питомник. Еще поделилась проектами, задумками и планами о создании велосипедно-пешеходного маршрута от храма Успения Пресвятой Богородицы в городе Гусеве к часовне Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Липово. Пригласила посещать часовню, наполненную тихой радостью, для уединенной молитвы.



По Милости Божией и трудами организаторов Благотворительная выставка-продажа состоялась. Все средства, полученные от продажи работ, были перечислены в фонд возведения часовни в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Участие в благотворительном проекте стала проявлением поистине доброй воли гусевских художников, как мастеров, так и юных, для которых участие в возведении часовни в поселке Липово оказалось очень важной частью творческой жизни.

Необходимо с огромной благодарностью отметить, что помощь в организации транспортировки работ и выставочного оборудования была оказана приходом храма Успения Пресвятой Богородицы.



«Дева днесь предстоит в Церкви, и с лики святых невидимо за ны молится Богу: ангели со архиереи покланяются, апостоли же со пророки ликовствуют: нас бо ради молит Богородица Превечнаго Бога».
(Кондак Покрову Пресвятой Богородицы).
пленэр выставка Кирха
87 просмотров
1
Другие новости по теме
Гусевские художники провели пленэр у часовни в посёлке Липово
Гусевские художники провели пленэр у часовни в посёлке Липово
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Учащиеся ДШИ были приглашены в музей - заповедник «Кижи» на праздник «Дом, как мир - мир, как дом»
Учащиеся ДШИ были приглашены в музей - заповедник «Кижи» на праздник «Дом, как мир - мир, как дом»
28 апреля в ДШИ прошел отчетный концерт хореографических отделений Гусева и Немана
28 апреля в ДШИ прошел отчетный концерт хореографических отделений Гусева и Немана

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико