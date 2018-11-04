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В ГДК прошёл праздничный концерт «Мы все едины и мы непобедимы»

4 ноября 2018, 15:29
В ГДК прошёл праздничный концерт «Мы все едины и мы непобедимы»
В честь Дня народного единства сегодня в городском Доме культуры прошел праздничный концерт «Мы все едины и мы непобедимы».

Перед началом праздничного концерта всем собравшимся, а в этот день зал был полон, был показан фильм об истории праздника.

Глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев со сцены обратился к зрителям в зале и творческим коллективам, которые стояли за кулисами, со словами поздравления, рассказал пресс-секретарь городской администрации Сергей Каюков.

«Только вместе, только в едином порыве, объединенные единым стремлением сделать жизнь в нашем округе лучше, мы сможем прийти к достигнутой цели!» — сказал Александр Китаев.

Свои творческие номера гусевцам и гостям города подарили творческие коллективы, городского Дома культуры, Детской школы искусств и воспитанники детского сада № 14.
Городской дом культуры День народного единства концерт
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Зритель
# 1Зритель
мы все едиНЫМ и непобедимы?!
ну, не знаю..
Вчера, 16:23   ЦитироватьОтветить0
Зритель
# 2Зритель
Только вместе, только в едином порыве, объединенные единым стремлением сделать жизнь в нашем округе лучше, мы сможем прийти к достигнуТОЙ цели!» — сказал Александр Китаев.

Да просто оборжаться с этих "культурных"..
Вчера, 16:25   ЦитироватьОтветить1

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