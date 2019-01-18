В ДЮЦ прошёл XII многожанровый Рождественский фестиваль «Сияние Звезды»

18 января 2019, 16:44

17 января 2019 года, в стенах «Детско-юношеского центра» прошёл XII многожанровый Рождественский фестиваль «Сияние Звезды». В зале торжественных церемоний собрались воспитанники и обучающиеся образовательных учреждений Гусевского муниципалитета, руководители образовательных организаций, педагоги дополнительного образования, родители.



Приветствовал всех собравшихся отец Георгий, который поздравил со Светлым праздником Рождества Христова и пожелал всем участникам фестиваля, чтобы Свет Рождественской Звезды зажег в юных сердцах яркие звездочки Радости и Света.



Честь открытия фестиваля выпала воспитанникам МАДОУ «Детский сад № 14», они выступили с литературно-музыкальной композицией «Праздничная зимушка-зима!». Радовали гостей фестиваля и воспитанники МАДОУ «Детский сад № 26» — творческий коллектив «Грация» приятно удивили своей хореографией, продемонстрированной в динамичной литературно-музыкальной композиции «Навстречу мечте». Поражали своим талантом творческий коллектив МАДОУ «Детский сад № 6», представившие литературно-музыкальную композицию «Сказочное Рождество!». Творческий коллектив МАДОУ «Детский сад № 11 ЦРР» очаровал зрителей литературно-музыкальной композицией «Рождественское волшебство». Своими колядками порадовали нас участники творческого коллектива «Музыкальные бусинки» МАДОУ «Детский сад № 5», которые представили литературно-музыкальную композицию «Рождественская коляда». А в завершении первого блока Рождественского фестиваля в исполнении воспитанников МАДОУ «Детский сад № 14» прозвучала песня «Рождество и святки».



Но фестиваль на этом не закончился. Спустя час, залы ДЮЦ наполнились новыми гостями — творческими коллективами школ в сопровождении руководителей, педагогов и родителей.



Открыл школьный блок Рождественского фестиваля творческий коллектив «Заветный сундучок» филиала МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева «СОШ в пос. Маяковское», представивший литературно-музыкальную композицию «Рождество Христово» по мотивам рассказа Ирины Себелевой. Интересными были выступления учениц МОУ «СОШ в пос. Михайлово». Бурными аплодисментами был встречен и творческий коллектив МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева», который выступил с театрализованным представлением «В лесу». «Светлый праздник — Рождество!» — так называется литературно-музыкальная композиция подаренная зрителям творческим коллективом «Радуга» МОУ «Калининская СОШ». Творческий коллектив «Театр-творчество-дети» МОУ «СОШ № 5» показал театрализованное представление «Рождество». В завершении фестивальной программы выступил творческий коллектив учащихся МАОУ «СОШ № 3», представивший литературно-музыкальную композицию «Свет Рождественской Звезды».



По традиции, во время Рождественского фестиваля были вручены дипломы победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры.



Кроме того, в торжественной обстановке фестиваля были вручены грамоты победителям конкурса декоративно-прикладного творчества «Рождественский дар», также, руководителям образовательных организаций были вручены Сертификаты об участии обучающихся и воспитанников в Благотворительной Рождественской ярмарке, которая проводилась Управлением образования и приходом храма Всех Святых РПЦ г. Гусева. Слова благодарности прозвучали в адрес всех участников ярмарки, ведь средства, вырученные от продажи изделий декоративно-прикладного творчества были переданы в региональный благотворительный фонд «Верю в чудо» для лечения детей, страдающих серьезными заболеваниями.



Счастливые лица участников, подаривших друг другу свое творчество, были лучшим подарком для гостей и организаторов фестиваля. И мы надеемся, что улыбки и неподдельная радость Рождества Христова будут озарять творческий и жизненный путь всех участников XII Рождественского фестиваля «Сияние Звезды».

525 просмотров