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В Гусевском музее открылась выставка «Минувших дней живая память», посвященная годовщине Штурма Гумбиннена

22 января 2019, 12:29
В Гусевском музее открылась выставка «Минувших дней живая память», посвященная годовщине Штурма Гумбиннена
21 января гости мероприятия собрались в Большом выставочном зале музея, чтобы вспомнить события января 1945 года. Среди пришедших, особенно выделялись юные ребята в форме, воспитанники 5 и 6 классов филиала школы-интерната Андрея Первозванного морского кадетского корпуса. Почетным гостем открытия выставки стал председатель ветеранов ВОВ Сергей Тихонович Семенихин.

Началось мероприятие с минуты молчания. Для гостей прозвучал интерактивный рассказ о событиях Восточно-Прусской операции, штурме Гумбиннена, который был представлен презентационным материалом, составленным на основе документов из фондов музея и научной литературы. Также выступил перед собравшимися Сергей Тихонович Семенихин. Он рассказал о своих молодых годах, проведенных на войне и о том, как важно сегодня хранить память о героях отдавших жизнь за Победу. Далее посетители перешли в Малый выставочный зал для экскурсии по вновь открывшейся выставке «Минувших дней живая память». Особое внимание юных гостей из Кадетского корпуса привлек макет танка Т-34, названного в честь командира экипажа, героя Советского Союза, младшего лейтенанта Юрия Малахова. Этот экспонат, собранный на территории воинской части танкового полка нашего города, был передан в фонды Гусевского музея.

Выставка продолжит свою работу до 5 февраля.

Гусевский музей приглашает желающих посетить открывшуюся экспозицию, посвященную 74 — й годовщине Штурма Гумбиннена «Минувших дней живая память».

Мы работаем ежедневно с 11:00 до 17:00 часов.
музей выставка
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Диды воевали
# 1Диды воевали
«Минувших дней живая память» считаю, что это не правильное название, реалии сегодняшнего дня таковы, что выставку необходимо назвать «Минувших дней былая слава». Но нынешнее бесславное поколение не понимает этого. Трудно поколению понять суть, когда завоевания дедов так бездарно отдал жуликам и ворам. Дедам Слава!
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