В Гусевском музее открылась выставка «Минувших дней живая память», посвященная годовщине Штурма Гумбиннена

22 января 2019, 12:29

21 января гости мероприятия собрались в Большом выставочном зале музея, чтобы вспомнить события января 1945 года. Среди пришедших, особенно выделялись юные ребята в форме, воспитанники 5 и 6 классов филиала школы-интерната Андрея Первозванного морского кадетского корпуса. Почетным гостем открытия выставки стал председатель ветеранов ВОВ Сергей Тихонович Семенихин.



Началось мероприятие с минуты молчания. Для гостей прозвучал интерактивный рассказ о событиях Восточно-Прусской операции, штурме Гумбиннена, который был представлен презентационным материалом, составленным на основе документов из фондов музея и научной литературы. Также выступил перед собравшимися Сергей Тихонович Семенихин. Он рассказал о своих молодых годах, проведенных на войне и о том, как важно сегодня хранить память о героях отдавших жизнь за Победу. Далее посетители перешли в Малый выставочный зал для экскурсии по вновь открывшейся выставке «Минувших дней живая память». Особое внимание юных гостей из Кадетского корпуса привлек макет танка Т-34, названного в честь командира экипажа, героя Советского Союза, младшего лейтенанта Юрия Малахова. Этот экспонат, собранный на территории воинской части танкового полка нашего города, был передан в фонды Гусевского музея.



Выставка продолжит свою работу до 5 февраля.



Гусевский музей приглашает желающих посетить открывшуюся экспозицию, посвященную 74 — й годовщине Штурма Гумбиннена «Минувших дней живая память».



Мы работаем ежедневно с 11:00 до 17:00 часов.

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