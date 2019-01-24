«Замок — равно — мечта!» или как в Гусевском музее открывали выставку «Мальборк. Общее наследие»

24 января 2019, 13:44

Вчера, 23 января, в Большом выставочном зале Гусевского музея состоялось открытие выставки «Мальборк. Общее наследие». Экспозиция посвящена истории самого большого в мире готического замка, возведенного из кирпича и принадлежащего к мощным крепостям эпохи позднего средневековья. Гостями мероприятия стали горожане, представители администрации города, друзья музея, а также учащиеся филиала школы-интерната Андрея Первозванного морского кадетского корпуса.



С приветственным словом к собравшимся обратилась Влада Геннадьевна Смирнова — начальник управления культуры администрации муниципального образования «Черняховский городской округ», по совместительству, Фея замка Инстербург: «Мы чувствуем родство душ и приятно, что уже не впервые привозим замковую программу в Гусевский музей. Приглашаем вовлечься в удивительное и сказочное путешествие, в то, что мы делаем. Это интересная и красивая философия прекрасных дам и отважных рыцарей. Замок, замковая культура это иной мир, тайна… Инстербург является самым Восточным замком Тевтонского ордена и входит в состав сети замков средневековья, среди которых главным является — Мариенбург в Мальборке, который несет в себе историю сохранения наследия. Замок в Мальборке — это пример для поколений как можно сохранить наследие, показать историю, это шедевр реставрации, сохранивший и восстановивший все признаки готического замка. Говоря о Мальборке — мы говорим о себе. Калининградская область — бывшая территория Восточной Пруссии, хранящая ее уникальную историю и памятники. Мальборк стал некой точкой роста для своего города, историческим объектом, который транслирует каким бережным может быть отношение к всемирному наследию».



На вечере с сонетами и танцами выступил молодежный театр замка Инстербург «Белая роза». Артисты, вдохновленные средневековой культурой, образами благородного рыцаря и загадочной дамы вовлекли собравшихся в романтический мир. Плакаты с фотографиями и панорамами замка из Мальборка перенесли зрителя в свои стены, показывая во всей красе архитектуру готического стиля. Программа выступления молодежного театра закончилась общим танцем рыцарей и прекрасных дам, исполненным гостями открытия и артистами.



«Состоялось чудо встречи! Сегодня в этот вечер, у каждого присутствующего здесь появилось ощущение полноты мира и гармонии, замка и рыцарства. Действительно тайны наших городов до конца не раскрыты. Но сегодня мы благодарны нашим друзьям из замка Инстербург за возможность прикоснуться к истории вот в таком ее воплощении», — в завершение открытия обратилась к собравшимся директор Гусевского музея Ситникова Наталья Михайловна.



Выставка, подготовленная польскими специалистами, месяц экспонировалась в Калининградском областном историко-художественном музее, а затем начала свое путешествие по области. В экспозиции представлены более 60 фотографий, в том числе панорамных. Особое внимание создатели выставки уделили работе реставраторов, благодаря усилиям которых был создан значимый музейный центр и туристическая достопримечательность. Замок в Мальборке — это некая «витрина» того, что можно сделать, как можно сохранять уникальный исторический объект, превратив его в общее наследие.



Выставка расположена в Большом выставочном зале музея и продолжит свою работу до 5 февраля. Приглашаем посетить всех не равнодушных к замкам, готике, таинственности, истории нашего края и соседних государств!

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