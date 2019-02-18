16 февраля в Физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева состоялся Муниципальный этап Зимнего Фестиваля ВФСК ГТО, в котором приняло участие 22 человека. По итогам фестиваля были определены победители и призеры.
Мужчины:
1 место — Эйрих Максим (5 ступень)
2 место — Клюкин Артем (6 ступень)
3 место — Эберле Виталий (6 ступень)
Женщины:
1 место — Котова Анастасия (5 ступень)
2 место — Герасимова Ирина (5 ступень)
3 место — Губинская Наталья (7 ступень)
В ФОКе города Гусева состоялся Муниципальный этап зимнего фестиваля ВФСК ГТО
18 февраля 2019, 15:34
гто ФОК
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