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Гусевский музей приглашает на выставку из собрания Дома-музея Германа Брахерта «В потоке времени…»

29 марта 2019, 17:08
Гусевский музей приглашает на выставку из собрания Дома-музея Германа Брахерта «В потоке времени…»
В Гусевском музее работает выставка из собрания Дома-музея Германа Брахерта. Экспозиция под названием «В потоке времени…» о жизни и творчестве скульптора поистинне уникальна! На выставке вас ждет знакомство с жизнью и творчеством известного немецкого скульптора, его работы, выполненные в разные периоды творчества.

Сегодня в Калининграде можно увидеть две сохранившиеся работы мастера. Это «Марка Дома техники» на улице профессора Баранова (бывшее здание Дома техники, ориентир гипермаркет «Бомба») и двери на здании обл. администрации, улица Дм. Донского 1 (бывшее здание Финансового управления Кёнигсберга). Знакомая многим «Нимфа», украшающая променад Светлогорска, тоже творение скульптора Германа Брахерта.

Приглашаем всех желающих, музей работает ежедневно с 11:00 до 17:00 часов.
Адрес: ул. Московская 36 а.
Телефон для справок 8 (401 43) 3 19 17.
выставка музей
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