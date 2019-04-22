/ / / В Гусевском музее открылась выставка, посвященная истории поселка Ульяново

Гостями вечера стали горожане, гости города, представители администраций Гусевского и Неманского районов. Почетный гость открытия — Ия Васильевна Иванова, вдова основателя Гусевкого музея Александра Михайловича Иванова.
Торжественное открытие началось с «Песни о родном крае» в исполнении Кристины Возной. С приветственным словом выступил глава Гусевского городского округа — Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов: «От имени муниципального образования я хочу поблагодарить вас, Юрий Леонтьевич, за то, что вы даете уникальную возможность Гусеву попутешествовать по вашему родному поселку. Каждый человек любит дом, где родился, любит свою улицу, населенный пункт — гордится ими и стремиться сделать краше». Звучали слова благодарности Юрию Леонтьевичу Узерцову, директору Ульяновской средней общеобразовательной школы и руководителю школьного музея, за возможность познакомиться не только с историей поселка, но и стать свидетелем выражения любви к родному краю, к бережному сохранению истории. Благодаря именно его инициативе собрана представленная коллекция.
Юрия Леонтьевича приехали поддержать его друзья и коллеги. Открытие проходило в дружественной атмосфере, а друзья любят дарить подарки. Главный редактор газеты «Неманские вести» Тамразова Наталья подарила музею Ульяновской школы набор открыток о Немане, фотографии о жизни города: «Мы передаем музею то, что сделано нашей газетой. Мы любим ваш музей и знаем, что у вас много посетителей. И если есть возможность показать наш город, то пусть это, в первую очередь, будет именно в вашем музее!» Гусевский музей получил в подарок фотоальбом и книгу о Рагните (сегодня город Неман), изданные редакцией газеты «Неманские вести».
Гости мероприятия стали свидетелями одной судьбоносной встречи — Юрия Леонтьевича и Ии Васильевны Ивановой. Ведь Юрий Леонтьевич Узерцов, как и Александр Михайлович Иванов, собирая и сохраняя по крупицам историю нашей земли, показывает ее последующим поколениям и является связующей нитью между прошлым родного поселка и настоящим.
Экспозиция выставки «Прогулка по Краупишкен» расположилась в цокольном этаже музея. Экскурсию для гостей провел Юрий Леонтьевич, показав фотографии и рассказав о каждом предмете в витринах, а также легендах поселка. Посетителю действительно открывается уникальная возможность прогуляться по улицам довоенного Краупишкена: а это 15 кафе и ресторанов, 7 гостиниц и гостиных дворов, около 50 магазинов, 2 банка, 2 больницы, железнодорожный вокзал, откуда можно было попасть в Тильзит, Гумбиннен и Инстербург.
Выставку по истории поселка Ульяново Неманского района, носившего название Краупишкен, сначала увидели любители истории Калининграда (экспозицию принял музей «Фридландские ворота»), затем Советска, Немана, Краснознаменска. Гусевский городской округ — пятый муниципалитет, встречающий передвижную экспозицию. Юрий Леонтьевич посвятил ее 70-летию Калининградской области, 35-летию школьного музея и 665-летию поселка Краупишкен (Ульяново). Знаменательна выставка еще и тем, что посвящена не городу, а поселку, в Калининградской области это впервые.
Гусевский музей приглашает горожан и гостей города ознакомиться с материалами выставки «Прогулка по Краупишкен», музей работает без выходных с 11:00 до 17:00 часов.
Специалист по связям
с общественностью Гусевского музея
Стеблецова Рената
с общественностью Гусевского музея
Стеблецова Рената