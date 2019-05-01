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Сегодня прошёл отчетный концерт творческих коллективов Городского дома культуры

1 мая 2019, 18:07
Сегодня прошёл отчетный концерт творческих коллективов Городского дома культуры
Ежегодный отчетный концерт творческих коллективов Городского дома культуры города Гусева под названием «Ступени творчества» прошёл сегодня в гусевском Доме культуры и собрал полный зал зрителей.

В программе были представлены лучшие вокальные и танцевальные номера гусевских коллективов. Юные танцоры и вокалисты показали зрителям свое мастерство, которого они достигли благодаря упорному труду и большой любви к искусству.

Яркие и красочные костюмы, зажигательные танцы, трогательные и весёлые музыкальные композиции, все это создало настоящую атмосферу праздника!
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, поздравить участников, а также гостей концерта пришёл глава Гусевского городского округа-Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов.

«Спасибо, что вы нашли возможность прийти на этот концерт. Мы будем наслаждаться творческими успехами наших коллективов. Они нам подарят своё творчество, а мы будем приветствовать их долгими, продолжительными аплодисментами», — сказал Андрей Гнездилов. И действительно, аплодисменты не смолкали на протяжении всего концерта!
концерт Городской дом культуры
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# 1Гость Дмитрий
Вопрос АДМИНИСТРАЦИИ!!! А что в Гусеве футбол изчез???
























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