Ежегодный отчетный концерт творческих коллективов Городского дома культуры города Гусева под названием «Ступени творчества» прошёл сегодня в гусевском Доме культуры и собрал полный зал зрителей.
В программе были представлены лучшие вокальные и танцевальные номера гусевских коллективов. Юные танцоры и вокалисты показали зрителям свое мастерство, которого они достигли благодаря упорному труду и большой любви к искусству.
Яркие и красочные костюмы, зажигательные танцы, трогательные и весёлые музыкальные композиции, все это создало настоящую атмосферу праздника!
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, поздравить участников, а также гостей концерта пришёл глава Гусевского городского округа-Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов.
«Спасибо, что вы нашли возможность прийти на этот концерт. Мы будем наслаждаться творческими успехами наших коллективов. Они нам подарят своё творчество, а мы будем приветствовать их долгими, продолжительными аплодисментами», — сказал Андрей Гнездилов. И действительно, аплодисменты не смолкали на протяжении всего концерта!
Сегодня прошёл отчетный концерт творческих коллективов Городского дома культуры
1 мая 2019, 18:07
концерт Городской дом культуры
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