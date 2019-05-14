В Брянской библиотеке прошло мероприятие «Песни в солдатской шинели»

14 мая 2019, 16:17

«Песня также может разить врага, как и любое оружие», — А. Александров.



В Брянской библиотеке для участниц клуба «Селяночка» прошло мероприятие «Песни в солдатской шинели», посвященное фронтовым песням. Приятным сюрпризом для многих, стало присутствие на мероприятии Потокиной Пелагеи Григорьевны, 90-летней труженицы тыла и становленца области.



Идут годы…. Но каждый раз, когда мы вспоминаем эти памятные даты, всегда всплывают строки песен, прошагавшие огненные долгие дороги войны вместе c мужественными защитниками Родины.



Ведущие, Бутырская Любовь и Чуркина Екатерина, рассказывали о песнях Великой Отечественной войны, об истории их создания, о том, как они провожали наших солдат на фронт и встречали в освобожденных городах. Песни поднимали в бой и помогали пережить потерю близких, шагали вместе с пехотой и ехали с танкистами по пыльным дорогам войны, поднимались в небо на крыльях с красными звездами и бороздили морские просторы. О песнях, которые помогли выжить и победить!



И песни, действительно, сражались!



Какие же песни вдохновляли на борьбу наших людей? Это лирические песни: «Соловьи», «Синий платочек», «Темная ночь», «Катюша», «Землянка». В них говорилось о любви, о родном доме, о березках, о соловьях. И эти песни победили! Потому что с этими песнями наши люди защищали не жизненное пространство, а родную землю, родные березки, любимых и близких.



Участницы мероприятия слушали записи песен Великой Отечественной, мысленно представляя, что чувствовали наши бабушки и дедушки, когда слышали эти песни на фронте и в тылу. Зная и исполняя эти песни, мы воздаем дань памяти тем, кто отстоял народы от фашизма. Война и песня. Что может быть общего? Казалось бы, тяготы и страдания военного времени не оставляют места для песен. И, тем не менее, песня всегда сопровождала солдата в походе, на привале.



Фронтовые песни звучали не только на передовой, но и в тылу, объединяя страну в единый фронт. Второй фронт снабжал солдат военной техникой, оружием, одеждой и обувью, продовольствием. Песня восстанавливала силы усталых тружеников и вдохновляла на трудовой подвиг.



Много песен прозвучало на дорогах войны. Они остались в памяти миллионов людей. Для нас это история нашей страны.



Действительно, песня — это и боец, и грозное оружие. Все дальше уходит от нас Великая Отечественная война. Уходит и поколение, которое помнит эту войну. Но не уходит память о подвиге народа. Она остается в книгах, фотографиях, фильмах, в рассказах очевидцев, песнях. Но песни хранят не просто память — они сохраняют душу народа, они согревали сердца воинов своей искренностью, глубокой человечностью. Слушаешь эти песни и понимаешь, что фашизм победили не сказочные богатыри, а самые обычные люди. Им было страшно, холодно, больно. Но они выстояли. В этом сила и величие наших прадедов и песни им помогали побеждать.



А песни тех далеких лет, мы, действительно, поем и сейчас, так как чувствуем душевную необходимость в этом, они помогают нам стать сильнее и человечнее. И в конце мероприятия женщины сами запели фронтовые песни, некоторые со слезами на глазах. На память о встрече в библиотеке останется совместная фотография.

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