Сегодня в Детской школе искусств города Гусева прошёл отчетный концерт «Льется музыка», посвящённый предстоящему 60-летию школы. Данное мероприятие является традиционным и главным мероприятием школы, своеобразным подведением итогов и показателем достижений учащихся.
Дети вместе с преподавателями приготовили для зрителей большое яркое представление: лучшие учащиеся и творческие коллективы школы исполнили свои номера.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, заместитель главы администрации МО «Гусевский городской округ» Людмила Томина со сцены поблагодарила преподавателей ДШИ за их успехи и огромный вклад в творческое развитие подрастающего поколения.
Зал был практически полон — присутствовали родители, учащиеся, преподаватели отделений школы, гости.
Выступления юных получились яркими, интересными и запоминающимися.
В Детской школе искусств прошёл отчётный концерт
24 мая 2019, 23:59
ДШИ концерт
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