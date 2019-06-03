/ / / В Городском ДК прошёл концерт коллектива восточного танца «Тайя»
Информационный сайт города Гусева

В Городском ДК прошёл концерт коллектива восточного танца «Тайя»

3 июня 2019, 23:26
В минувшую субботу коллектив восточного танца «Тайя» представил свою программу на сцене Гусевского Дома культуры. Это был настоящий праздник грации и пластики, нежности и страсти, величия и красоты восточного танца.

Чарующие мелодии Востока, женственность и эстетика танцевальных костюмов, задор, энергия и красота наших женщин — все это слилось в едином порыве танца, отчего концерт пролетел незаметно и на одном дыхании…
концерт ТАЙЯ Городской дом культуры
103 просмотра
1 голос
Другие новости по теме
В Городском доме культуры 1 мая прошел отчетный концерт «Весенний хит-парад»
В Городском доме культуры 1 мая прошел отчетный концерт «Весенний хит-парад»
Новости Городского дома культуры
Новости Городского дома культуры
Новости городского Дома культуры
Новости городского Дома культуры
22 октября коллектив студии «ТАЙЯ» принял участие в чемпионате области по восточному танцу
22 октября коллектив студии «ТАЙЯ» принял участие в чемпионате области по восточному танцу

Оставить комментарий

Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров