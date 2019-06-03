В Городском ДК прошёл концерт коллектива восточного танца «Тайя»

3 июня 2019, 23:26

В минувшую субботу коллектив восточного танца «Тайя» представил свою программу на сцене Гусевского Дома культуры. Это был настоящий праздник грации и пластики, нежности и страсти, величия и красоты восточного танца.



Чарующие мелодии Востока, женственность и эстетика танцевальных костюмов, задор, энергия и красота наших женщин — все это слилось в едином порыве танца, отчего концерт пролетел незаметно и на одном дыхании…

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