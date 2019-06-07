Сегодня в городском Доме культуры города Гусева состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника. В официальной части мероприятия, со словами поздравлений к социальным работникам, обратился глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
«День социального работника, я бы назвал праздником самых добрых людей, потому что работники социальных служб, как фильтры пропускают через себя проблемы и заботы незащищенных слоев населения, помогают решать самые разные вопросы. Поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю оставаться такими же добродушными и чистосердечными. Также желаю, чтобы у вас не только на работе все было хорошо, но и в ваших семьях. Для вас работа это образ жизни, проблемы своих подопечных вы переживаете, как свои собственные. Социальная защита населения в Гусевском городском округе всегда была и остается на самом высоком уровне, поэтому спасибо за ваш нелегкий труд!» — такими словами Александр Китаев поздравил виновников торжества.
Также много теплых слов благодарности и поздравления выразил заместитель председателя окружного Совета депутатов Сергей Каюков, отметив значимость той работы, которую ежедневно выполняют соцработники и их прекрасные качества.
Торжественным моментом праздника стало награждение лучших работников вэтой трудной, но такой необходимой профессии. Награждение провели глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, заместитель председателя окружного Совета депутатов Сергей Каюков и начальник Управления социальной защиты населения Тамара Ремонтова.
Концертная программа, подготовленная Домом культуры, стала настоящим подарком к профессиональному празднику.
В ГДК прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника
7 июня 2019, 18:20
Городской дом культуры концерт
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