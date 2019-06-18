/ / / В Польше прошла лекция о литературе нашей области в рамках годовщины сотрудничества Голдапа и Гусева

18 июня 2019, 15:51

Специалист по связям с общественностью Гусевского музея

Стеблецова Рената

17 июня в публичной Библиотеке города Гольдап (Польша) прошла встреча с профессором Варминско-Мазурского университета в Ольштыне Кшиштофом Шатравским, посвященная литературе Калининградской области. Мероприятие состоялось в рамках празднования 15-летия сотрудничества между городами Гольдап (Польша) и Гусев (Россия). Город Гусев на встрече представили: директор Гусевского музея Наталья Ситникова и Наталья Виденмаер Центральная библиотека.Господин Кшиштоф слушателям представил писателей и поэтов Калининградской области, у которых на счету от десятка до нескольких десятков книг. Среди них были: Олег Глушкин, Борис Бартфельд, Игорь Белов.На лекции профессор выделил, что основной темой в литературе Калининградской области является море и война. Также был отмечен превосходный уровень творчества Калининградских писателей и поэтов, который сводится к созданию новой современной идентичности, особого осознания принадлежности к месту и времени, связанной, с одной стороны, с языковой и культурной принадлежностью к русской культуре, а с другой — с самоидентификацией, уходящей корнями в восточно-прусское прошлое.Завершением встречи было театрализованное представление постановки «Скамейка» Александра Гельмана, от артистов Ольштынского «Театра за столом».Кшиштоф Шатравски — родился 1 сентября 1961 года в Кентшине, куда из Виленского края после Второй мировой войны переехали родители Шатравского.Преподает в университете Вармии и Мазур в Ольштыне, профессор, является членом Ассоциации польских писателей — президентом филиала Ольштын, культурного сообщества «Боруссия», ассоциации еврейской культуры B`Jachad и Комитета по культуре Варминско-Мазурской Ассоциации Ученых. Проводит междисциплинарные исследования, по литературе и музыке с теоретической и исторической точек зрения. Он также является активным педагогом и культурным организатором. Известен переводами поэзии — английской, немецкой, еврейской и русской.