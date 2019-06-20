В городском музее открылась персональная выставка работ Елены Печуриной «Я люблю этот свет на земле...»

20 июня 2019, 17:30

18 июня состоялось торжественное открытие выставки Елены Печуриной «Я люблю этот свет на земле…». Поздравить Елену с ее третьей персональной выставкой собрались не только горожане, представители администрации Гусева, но и ее коллеги по школе искусств в которой она работала, объединение гусевских художников, а также библиотекари, которые хорошо знакомы с творчеством Елены.



С приветственным словом перед гостями вечера выступила директор Гусевского музея Наталья Ситникова: «Елена Печурина — ученица художников из Калининграда Ольги и Владимира Ульяновых, Членов союза художников России. Оказавшись талантливой ученицей, у нее появился свой собственный стиль, свой собственный подчерк. Она сама назвала его „быстрая кисть“! Это стремительность не только в восприятии образов, но и стремительность их изображения, которая характерна всем ее картинам. Быстрый эмоциональный взгляд на текущее состояние души сегодняшнего дня, это видит зритель в ее работах. Особенно хочу подчеркнуть — не бывает так, чтобы человек был талантлив в чем-то одном. Елена талантлива во многих гранях и очень хочется, чтоб она сегодня нам приоткрыла свою грань поэтического таланта». Действительно, Елена не только талантливый художник, но и поэт. В 2018 году вышел сборник от Российского союза писателей, по итогам ежегодной литературной премии имени Сергея Есенина, с лучшими стихотворениями. В состав этого сборника вошло 5 стихотворений Елены Печуриной. В 2019 году Елена номинирована и прошла отбор в конкурсе «Писатель года» от Российского союза писателей.



В своем выступлении Татьяна Чернышова, начальник отдела по культуре и культурному наследию администрации МО «Гусевский городской округ» отметила, что Елена многогранный и разносторонний человек, всегда готова позаботиться о ближних, особенно если это «братья наши меньшие».



Елена Печурина, поблагодарив гостей за поддержку и внимание к ее творчеству, прочитала свои стихи. Завершился вечер выступлением Евгении Строгановой с песней «Маленький принц». Гости перешли к просмотру выставки «Я люблю этот свет на земле…», которая расположилась в цокольном зале музея и продлится до 24 июля.



Гусевский музей приглашает всех желающих посетить выставку гусевской художницы Елены Печуриной «Я люблю этот свет на земле…», по адресу ул. Московская 36 а, тел. для справок 8 401 43 3 19 17. Ежедневно с 11:00 до 17:00 часов.

142 просмотра