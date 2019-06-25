Камерный хор «Кант» отпраздновал 45-летие

25 июня 2019, 10:27

В субботу 22 июня народный камерный хор «Кант» городского Дома культуры отпраздновал свой юбилей. Праздник состоялся в 14 часов в Зальцбургской церкви. На празднике присутствовали официальные лица, горожане, гости из зарубежья. Сам хор был в полном составе. Приехали из Москвы певцы Александр Истомин и Сергей Корягин, которых невозможно назвать «бывшими».



Участники хора постарались сделать все, чтобы этот юбилейный концерт никто не назвал обычным. Накануне умелые руки Дмитроченко Эльвиры так необыкновенно красиво украсили церковь, что все это отметили. Миша Анашкин сделал фотографии из истории хора. Женя Строганова придумала, как красиво установить их. О цветах позаботилась Светлана Бальсис. Помогали встречать гостей Наталья Москвичева — директор городского Дома культуры и сотрудники.



Начался концерт необычно: певцы запели из разных сторон зала, с балкона и лестницы. За звуковое оформление отвечал Михаил Землянко, который тоже пел когда-то в хоре.



Татьяна Матвеева — руководитель хора, представила всех участников, сказала о каждом несколько приятных и шутливых слов. Затем была минута молчания в честь Дня памяти и скорби. Была показана небольшая композиция, посвященная этой дате. С особым трепетом гости слушали духовную музыку.



Томина Людмила Ивановна поздравила хор от лица городской администрации. Она зачитала поздравительный адрес, подписанный главой администрации муниципального образования Гусевский городской округ Китаевым А.А. и вручила подарок.



После первого блока на сцену вышли гости из Литвы — хор «Хайде» из Шилуте. Два хора пели вместе. Дирижировали по очереди Татьяна Матвеева и Вальтерис Матулис- дирижер литовского хора. Хору «Хайде» аккомпанировала также как и хору «Кант» Элла Голоменцева, ее игра, профессиональная и вдохновенная, очень понравилась публике и хористам.



Исполнены были лирические произведения. Хор продолжал принимать поздравления. Местная поэтесса Эмилия Николаевна Погарцева посвятила хору «Кант» стихи. Добрые слова хору и руководителю сказал Лоскутов Аркадий Федорович, давний друг и большой любитель хорового пения. Поздравил бывший участник Игорь Шматлох, вручила цветы Наталья Орлова.



Самым задорным получился народный блок. Залихватским посвистом, искрометным танцем, пением под баян, которым виртуозно владеет Юрий Голоменцев, улыбками певиц и певцов, исполнением казачьих песен и «Аллилуйя любви» запомнилось окончание концерта.

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