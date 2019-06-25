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В ДЮЦ прошла театрализованная акция «Верните память!»

25 июня 2019, 14:02
В ДЮЦ прошла театрализованная акция «Верните память!»
В канун Дня памяти и скорби в МАУ ДО «ДЮЦ» состоялась театрализованная акция «Верните память!». Улицу Артиллерийскую заполнили звуки известных песен военных лет, собравшие жителей города в Детско-юношеский центр 21 июня в 21:30.

Представленная постановка написана по мотивам произведения Василя Быкова «Альпийская баллада», за основу постановки был взят спектакль народного театра пластики и пантомимы «Гротеск» (г.Сургут). Принимали участие в театрализованной акции обучающиеся арт-студии «Ступени» (МАУ ДО «ДЮЦ») и волонтеры подростково-молодежного клуба (ГДК г. Гусева).

Именно на их плечи легла сложная психологическая постановка. И представить ее зрителю не помешали ни нехватка времени, ни погодные условия, заставлявшие в течение вечера сомневаться организаторов в целесообразности проведения акции, ведь дождь не входил в планы постановщика. Но ребята сказали: «Мы будем играть, как и планировали, на улице!». Зритель, не испугавшийся непогоды, занял места в импровизированном зале на открытом воздухе и смог испытать те же чувства тревоги, безумного страха, любви, которые так искренне проживали актеры спектакля.

«С гордостью хочу заметить, что ребята, не имеющие театральной подготовки, достойно справились с поставленной задачей — мы не просто попытались повторить хореографию известного народного театра, но, что намного важнее, внесли свои переживания в каждое действие, четко и трогательно представили зрителю идею, — говорит автор постановки, руководитель арт-студии „Ступени“ Гриб Н.А. — В награду благодарный зритель подарил ребятам бурные овации.»

Для режиссера эта постановка ценна и значима. Работа над ней была сложной, но очень интересной. Эксперимент по включению подростков разных групп в театрализацию благополучно завершился сотворчеством двух коллективов.

«Примечательно было то, что времени на постановку мы отвели себе катастрофически мало: всего чуть больше двух недель кропотливого труда и изнурительных репетиций, — продолжает рассказ руководитель арт-студии. — Ребята быстро нашли контакт друг с другом, немаловажную роль в этом сыграла Маргарита Федорова, которая уже на первой репетиции заявила о своем сильном творческом потенциале и проявила себя грамотным организатором, не побоюсь этого слова — сорежиссером постановки. За что ей огромные и искренние слова благодарности! Вообще, каждый из участников постановки стал для меня близким и дорогим человеком. Эмоции и трепет на долгое время останутся в моей памяти и, уверена, в сердцах Ваших зрителей тоже. Надеюсь, что это не единственная наша совместная творческая работа. Хочу, чтобы Ваши имена знали и наши зрители, подписчики:

  • Маргарита Федорова
  • Алёна Соловцова
  • Владимир Брюсов
  • Анна Рядунова
  • Роман Тураев
  • Мария Фролова
  • Валерий Козырев
  • Тимофей Пивоварчик
  • Анастасия Гриб
  • Дмитрий Алёхин

Так дружелюбно и, можно сказать, по-семейному, проходили наши встречи, что эти пару дней после премьеры без Вас оказались мрачнее обычных, когда мы падали от усталости на стулья, а через несколько минут меняли сферу деятельности. Кому-то необходимо было бежать на работу, кому-то идти в Дом культуры на подготовку других мероприятий, встреч с ветеранами… кто-то направлялся раскраивать, шить и красить костюмы… А еще я очень благодарна Татьяне Владимировне Гавриловой и Эльвире Дмитроченко, за то что они поддержали мою идею и оказали содействие в реализации данной театрализованной акции. И, конечно же, моим коллегам, которые последние два дня перед премьерой были мне и поддержкой, и кормилицей, и просто надежным плечом.»
ДЮЦ театр
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