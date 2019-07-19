/ / / В Городском ДК прошёл фестиваль творчества пожилых людей «Таланты золотого возраста»

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, , в торжественной части праздника с приветственным словом перед собравшимися выступила Татьяна Чернышова, начальник отдела по культуре и культурному наследию администрации МО «Гусевский городской округ», отметив, что этот фестиваль — хорошая возможность показать всем свои таланты.
Представить своё творчество собрались самые талантливые пенсионеры нашего округа, а также из Нестеровского, Славского, Краснознаменского и Неманского округов.
По итогам данного этапа фестиваля жюри определило победителей в пяти номинациях:
- вокальный конкурс
- танцевальный конкурс
- художественное чтение
- инструментальное исполнительство
- декоративно-прикладное творчество
Мастера художественного слова
1 место — Нелли Сурова (Гусевский округ)
2 место — Алла Кизян (Славский округ)
3 место — Галина Маткевич (Гусевский округ)
Декоративно-прикладное творчество
1 место — Геновайте Михейкина (Гусевский округ)
2 место — Владимир Маслов (Славский округ)
3 место — Нелли Сурова (Гусевский округ)
Вокальный конкурс «Хор»
1 место — хор народной песни «Русь» (Гусевский округ)
«Ансамбли»
1 место разделили вокальные ансамбли «Калейдоскоп» (Гусевский Округ) и «Золотой возраст» (Нестеровский округ)
2 место — народный ансамбль «Барыня» (Славский округ)
«Трио»
1 место — трио «Калейдоскоп» (Гусевский округ)
«Дуэт»
1 место — Валентина Павлова и Нина Сорокина (Гусевский округ)
2 место — Надежда Козина и Мария Игнатьева (Гусевский округ)
«Соло»
1 место — Нелли Сурова (Гусевский округ)
Танцевальный конкурс
1 место — «Вторая молодость» (Нестеровский округ)
2 место — «Тонус» (Неманский округ)
Победители, занявшие первые места в своих номинациях в финальном этапе фестиваля, на заключительном Гала-концерте, который будет проходить в Калининграде. Наши золотые пенсионеры заняли первые места в следующих номинациях:
Самодеятельные артисты подарили, собравшимся в зале, незабываемый праздник души. Зрители искренне воспринимали творчество сразу же полюбившихся артистов, благодарили их бурными аплодисментами. Все участники фестиваля «Таланты золотого возраста» получили заряд положительной энергии, необходимый для создания творческих номеров.