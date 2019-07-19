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В Городском ДК прошёл фестиваль творчества пожилых людей «Таланты золотого возраста»

19 июля 2019, 18:10
В Городском ДК прошёл фестиваль творчества пожилых людей «Таланты золотого возраста»
Сегодня Городском доме культуры прошло яркое, красочное мероприятие — фестиваль творчества пожилых людей «Таланты золотого возраста».

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, , в торжественной части праздника с приветственным словом перед собравшимися выступила Татьяна Чернышова, начальник отдела по культуре и культурному наследию администрации МО «Гусевский городской округ», отметив, что этот фестиваль — хорошая возможность показать всем свои таланты.

Представить своё творчество собрались самые талантливые пенсионеры нашего округа, а также из Нестеровского, Славского, Краснознаменского и Неманского округов.

По итогам данного этапа фестиваля жюри определило победителей в пяти номинациях:

  • вокальный конкурс
  • танцевальный конкурс
  • художественное чтение
  • инструментальное исполнительство
  • декоративно-прикладное творчество

Мастера художественного слова
1 место — Нелли Сурова (Гусевский округ)
2 место — Алла Кизян (Славский округ)
3 место — Галина Маткевич (Гусевский округ)

Декоративно-прикладное творчество
1 место — Геновайте Михейкина (Гусевский округ)
2 место — Владимир Маслов (Славский округ)
3 место — Нелли Сурова (Гусевский округ)

Вокальный конкурс «Хор»
1 место — хор народной песни «Русь» (Гусевский округ)

«Ансамбли»
1 место разделили вокальные ансамбли «Калейдоскоп» (Гусевский Округ) и «Золотой возраст» (Нестеровский округ)
2 место — народный ансамбль «Барыня» (Славский округ)

«Трио»
1 место — трио «Калейдоскоп» (Гусевский округ)

«Дуэт»
1 место — Валентина Павлова и Нина Сорокина (Гусевский округ)
2 место — Надежда Козина и Мария Игнатьева (Гусевский округ)

«Соло»
1 место — Нелли Сурова (Гусевский округ)

Танцевальный конкурс
1 место — «Вторая молодость» (Нестеровский округ)
2 место — «Тонус» (Неманский округ)

Победители, занявшие первые места в своих номинациях в финальном этапе фестиваля, на заключительном Гала-концерте, который будет проходить в Калининграде. Наши золотые пенсионеры заняли первые места в следующих номинациях:

Самодеятельные артисты подарили, собравшимся в зале, незабываемый праздник души. Зрители искренне воспринимали творчество сразу же полюбившихся артистов, благодарили их бурными аплодисментами. Все участники фестиваля «Таланты золотого возраста» получили заряд положительной энергии, необходимый для создания творческих номеров.
концерт Городской дом культуры
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# 1весёлый бобр
Завидуем вам,многие из нас будем ишачить в вашем возрасте.....
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