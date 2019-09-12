Гусевский музей встретил участников ежегодного городского пленэра 12 сентября 2019, 18:18

11 сентября в Гусевском музее встречали членов Союза художников России, которые прибыли для участия в ежегодном городском пленэре «Гусев. Осень. Взгляд из центра России». В наш город приехали Рыбакова Ирина, член-корреспондент Российской академии художеств (Кострома), Куракса Василий, член-корреспондент Российской академии художеств (Москва), Небесихин Сергей (Сергиев Посад) и Худяков Василий (Москва). Знакомство с городом началось с экскурсии по постоянной экспозиции музея и осмотром мастерских, подготовленных специально для участников пленэра.



Продлится пленэр с 12 по 21 сентября. В течение этого времени художники будут создавать работы, вдохновляясь видами Гусева и окрестностей. Итогом станет выставка картин, посвященных нашему родному городу, открытие которой запланировано на 22 сентября.



Художественным руководителем пленэра является Ирина Рыбакова, куратором коллекционер Игорь Кириков.