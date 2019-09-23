Вчера в Гусевском историко-краеведческом музее открылась выставка по результатам работы пленэра «Гусев, рассказали в пресс-службе городской администрации. Осень. Взгляд из центра России». В течение двух последних недель на улицах города можно было увидеть художников: Ирину Рыбакову, член-корреспондента Российской академии художеств (Кострома), Василия Куракса, член-корреспондентп Российской академии художеств (Москва), Сергея Небесихина (Сергиев Посад) и Худякова Василия (Москва), которые в непогоду вдохновенно трудились над этюдами.
В то, что художники писали в непростых погодных условиях, сложно поверить, глядя на легкие, солнечные, порой немного пасмурные, но уютные и насыщенные яркими тонами работы.
В выставочных залах, пахнущих свежей масляной краской, множество посетителей, которые разглядывают работы с восхищением и почти с удивлением: сложно увидеть красоту в повседневных вещах, а в этюдах такие привычные пейзажи и улицы предстают в совершенно ином свете.
На торжественной церемонии открытия и у художников, и у гостей выставки множество позитивных эмоций: первые выражают благодарности за поддержку организаторам, куратору Игорю Кирикову, музею города Гусева, органам местного самоуправления, охотно рассказывают, как работали над этюдами. Также откровенничают о своих впечатлениях от города: самое удивительное — люди, в нем живущие, искренние и доброжелательные. Для художников и гостей прозвучало несколько музыкальных подарков. Александр Китаев от всех горожан Гусева вручил художникам и куратору памятные грамоты.
Художники единогласно высказали желание вернуться в Гусев, ведь вдохновения, подаренного городом, хватит еще на множество творческих свершений.
Из числа работ, написанных за время пленэра, несколько переданы для постоянной экспозиции в Гусевском историко-краеведческом музее им. А. М. Иванова.
Выставка будет проходить до 28 октября.
В городском музее открылась выставка пленэрных работ «Гусев. Осень. Взгляд из центра России»
23 сентября 2019, 13:30