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В Городском доме культуры города Гусева прошел концерт, посвященный открытию творческого сезона

12 октября 2019, 22:44
В Городском доме культуры города Гусева прошел концерт, посвященный открытию творческого сезона
«Жить, любить, творить» — это название концерта очень точно отображает настроение, царившее сегодня в зале. Дом культуры города Гусева имеет более чем полувековую историю. Он собрал под своей крышей не просто профессионалов и талантливых участников художественной самодеятельности, а людей, преданных своей профессии и всецело отдающих себя её Величеству Культуре.

Стараясь сохранить и приумножить традиции, культурное наследие наших предков, считаясь с модными веяниями и отображая все то культурное многоголосье, которое присуще нашей области, — это позиция и цель работы данного заведения.

Сегодня на сцене расцвела яркая палитра танцев и вокального мастерства. Творческие коллективы дома культуры демонстрировали преданным зрителям свои умения.

Для выступлений выбрали самые яркие номера, так как особая значимость подобных мероприятий в том, что они позволяют увидеть всё лучшее. Казалось, что в этот день зрительный зал озарился яркими звездочками от артистов на сцене. Благодарные зрители осыпали щедрыми аплодисментами каждое выступление хорошо известных на Гусевской сцене певцов и танцоров и совсем юных участников художественной самодеятельности, у которых сегодня был дебют.

Городской дом культуры
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