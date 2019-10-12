В Городском доме культуры города Гусева прошел концерт, посвященный открытию творческого сезона

Стараясь сохранить и приумножить традиции, культурное наследие наших предков, считаясь с модными веяниями и отображая все то культурное многоголосье, которое присуще нашей области, — это позиция и цель работы данного заведения.
Сегодня на сцене расцвела яркая палитра танцев и вокального мастерства. Творческие коллективы дома культуры демонстрировали преданным зрителям свои умения.
Для выступлений выбрали самые яркие номера, так как особая значимость подобных мероприятий в том, что они позволяют увидеть всё лучшее. Казалось, что в этот день зрительный зал озарился яркими звездочками от артистов на сцене. Благодарные зрители осыпали щедрыми аплодисментами каждое выступление хорошо известных на Гусевской сцене певцов и танцоров и совсем юных участников художественной самодеятельности, у которых сегодня был дебют.
Городской дом культуры