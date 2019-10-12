В Городском доме культуры города Гусева прошел концерт, посвященный открытию творческого сезона

Городской дом культуры

«Жить, любить, творить» — это название концерта очень точно отображает настроение, царившее сегодня в зале. Дом культуры города Гусева имеет более чем полувековую историю. Он собрал под своей крышей не просто профессионалов и талантливых участников художественной самодеятельности, а людей, преданных своей профессии и всецело отдающих себя её Величеству Культуре.Стараясь сохранить и приумножить традиции, культурное наследие наших предков, считаясь с модными веяниями и отображая все то культурное многоголосье, которое присуще нашей области, — это позиция и цель работы данного заведения.Сегодня на сцене расцвела яркая палитра танцев и вокального мастерства. Творческие коллективы дома культуры демонстрировали преданным зрителям свои умения.Для выступлений выбрали самые яркие номера, так как особая значимость подобных мероприятий в том, что они позволяют увидеть всё лучшее. Казалось, что в этот день зрительный зал озарился яркими звездочками от артистов на сцене. Благодарные зрители осыпали щедрыми аплодисментами каждое выступление хорошо известных на Гусевской сцене певцов и танцоров и совсем юных участников художественной самодеятельности, у которых сегодня был дебют.