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«Бубенцы» на благотворительном концерте в Калининграде

26 октября 2019, 12:59
«Бубенцы» на благотворительном концерте в Калининграде
20 октября 2019 года прошел благотворительный концерт в поддержку пятилетнего Антона Кулагин, у которого онкозаболевание. На концерте было собрано 116300 рублей, сообщила директор реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Особенный ребёнок» Татьяна Девиченская, в своем Facebook.

Ежегодный концерт «Музыка добра» студии Елены Щедриной проходит уже в четвёртый раз. Программа получилась «удивительно яркой и в то же время трогательной», говорит Девиченская. В зале присутствовали мама и братья маленького Антошки, которым сразу и были вручены финансовые средства. Самые лучшие творческие коллективы г. Калининграда и области приняли участие в этом мероприятии. Не остались в стороне и участники Образцового вокально — хореографического ансамбля «Бубенцы». Самые лучшие номера были показаны на сцене Дома искусств, наши юные артисты выложились на все 100%. Необычная была и атмосфера, царящая в зале: аура добра и света, теплой энергетики, единение всех присутствующих. По скайпу в режиме онлайн состоялся разговор с Антошкой, который находится уже в г. Москве и готовится к очередной операции. Зал скандировал: «Выздоравливай, малыш»!

Мы верим, что Антон поправится и скоро мы встретимся с ним! Как сказала ведущая в финале: «Сегодня мы с вами вместе подарили надежду одному человеку- Антошке. Надежду на жизнь. Что это значит? Это значит снова встречать весну и радоваться снегопаду, видеть парящих в небе птиц и обнимать маму! Это так много! Это так ценно!»
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