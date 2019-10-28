В Гусеве прошёл международный конкурс детского творчества «Времена года в Гусеве»

Более 600 конкурсантов, а также их родители, творческие руководители и представители жюри из других регионов России, Беларуси, Литвы и Польши посетили Гусев, чтобы участвовать в этом красочном мероприятии.
В течение двух конкурсных дней дети в возрасте от 9 до 18 лет принимали участие в творческих состязаниях по шести номинациям: изобразительное искусство, хореография, фортепиано, струнно-смычковые, духовые и ударные инструменты, народные инструменты и искусствознание. Мастерство участников, которые уже пробовали свои силы в конкурсе, возросло, а кто-то из числа самых маленьких показал свой яркий творческий потенциал впервые.
Гостей города ждали новые знакомства, приятные переживания перед выступлениями, а также знакомство с городом Гусевом, его историей и достопримечательностями.
Всем без исключения участникам конкурс «Временах года в Гусеве» подарил неоценимый опыт, который так необходим начинающим талантам на пороге творческой жизни. Юные звездочки увозят с собой из Гусева не только дипломы и призы лауреатов, но и новые впечатления от атмосферы масштабного праздника творчества, стремление к новым победам!
Итоги номинации «Хореографическое искусство»
Номинация 1. «Классический танец»
Дипломант 1 степени
Возрастная категория 13-14 лет
АНО Школа Балетного Искусства «Арабески»
Ф.И.О. руководителя — Власюк Людмила Салаватовна
Название номера: — «Мадмуазельки»
Дипломант 2 степени
Возрастная категория 9-10 лет
МАУ ДО «Гусевская ДШИ»
Хореографический ансамбль «Реверанс»
Ф.И.О. руководителя — Миронович Марина Анатольевна
Название номера: — «Заводные куклы»
Дипломант2 степени
МАУ ДО «Гусевская ДШИ»
Хореографический ансамбль «Реверанс»
Ф.И.О. руководителя — Миронович Марина Анатольевна
Название номера: «Танец с зонтиками»
Номинация 2. «Народно-сценический танец»
Дипломант 2 степени
Возрастная категория 9-10 лет
МАУ ДО «Гусевская ДШИ»
Хореографическая группа ансамбля «Русские узоры»
Ф.И.О. руководителей — «Матрёшкины проказки»
Бибяева Ольга Евгеньевна, Широкова Марина Владимировна
Дипломант 3 степени
МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Советска
Хореографический коллектив «Отражение»
Ф.И.О. руководителя- Шурпа Юлия Алексеевна
Название номера: «Золотые ворота»
Лауреат 2 степени
Возрастная категория 11-12 лет
МАУК ЦКД «Парус»
Образцовый хореографический ансамбль «Луиза»,
Ф.И.О. руководителя — Петрова Ирина Валерьевна
Название номера: Литовский танец-приветствие «Кепурине»
Дипломант 1 степени
МБУ ДО ДШИ г. Багратионовска
Ансамбль танца «Каблучок»
Ф.И.О. руководителя коллектива — Назаренко Ольга Александровна.
Название номера : Белорусский танец «Лявониха»
Дипломант 2 степени
МБУДО «ЦРТ»
Хореографический коллектив «Фантазия»
Ф.И.О. руководителя — Гришина Галина Леонидовна
Название номера: «Штоп-галоп»
Лауреат 1 степени
МБУДО «ДШИ им. Гречанинова А.Т.» г. Светлогорска
Образцовый хореографический ансамбль «Реченька»,
Ф.И.О. преподавателя — Захарова Светлана Владимировна
Название номера: Сербский народный танец «Коло»
Лауреат 2 степени
Возрастная категория 13-14 лет
МАУ ДО «Гусевская ДШИ»
Хореографическая группа ансамбля «Русские узоры»
Ф.И.О. руководителя — Бибяева Ольга Евгеньевна, Широкова Марина Владимировна
Название номера: «Пляши от души!»
Лауреат 1 степени
МБУ ДО ДШИ п. Южный
Коллектив «ПроДвижение»
Ф.И.О. руководителя — Соклакова Олеся Алексеевна
Название номера: «Барыня»
Дипломант 1 степени
Возрастная категория 15-17 лет
МБУ ДО ДШИ г. Багратионовска
Ансамбль танца «Каблучок»
Ф.И.О. руководителя коллектива — Назаренко Ольга Александровна.
Название номера: Украинский танец «Гопак»
Лауреат 1 степени
МАУ ДО «Гусевская ДШИ»
Хореографическая группа ансамбля «Русские узоры»
Ф.И.О. руководителя — Бибяева Ольга Евгеньевна, Широкова Марина Владимировна
Название номера: «Гусли-мысли»
Номинация 3. «Народно-стилизованный танец»
Дипломант 1 степени
Возрастная категория 9-10 лет
МБУДО «ЦРТ»
Хореографический коллектив «Фантазия»
Ф.И.О. руководителя — Гришина Галина Леонидовна
Название номера: «Хозяюшки»
Лауреат 3 степени
Возрастная категория 11-12 лет
МБУДО «ДШИ им. Гречанинова А.Т.» г. Светлогорска
Образцовый хореографический ансамбль «Реченька
Ф.И.О. преподавателя — Захарова Светлана Владимировна
Название номера: «В роще пел соловушка»
Лауреат 1 степени
АНО Школа Балетного Искусства «Арабески»
Ф.И.О. руководителя — Власюк Людмила Салаватовна
Название номера: — «Била девку мати»
Лауреат 2 степени
МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г. Светлого»
Хореографический ансамбль «ДАР»
Ф.И.О. руководителя — Деляева Екатерина Егоровна
Название номера: — «Деревенская полька»
Дипломант 3 степени
МБУДО ЦРТД и Ю г. Озерска
Хореографический коллектив «Сударушка»
Ф.И.О. руководителя -Петровская Лилия Ивановна
Название номера: «Зимушка-зима»
Лауреат 1 степени
МАУ ДО «ДЮЦ» г. Гусева
Вокально-хореографический ансамбль «Бубенцы»
Ф.И.О. руководителя — Ковальчук Маргарита Борисовна
Название номера: «Весна идёт»
Дипломант 3 степени
МАУ «Городской дом культуры» г. Гусева
Народный ансамбль танца «Тайя»
Ф.И.О. руководителя- Гришина Анастасия Сергеевна
Название номера: «Тунис»
Лауреат 2 степени
Возрастная категория 13-14 лет
МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г. Светлого»
Хореографический ансамбль «ДАР»
Ф.И.О. руководителя — Деляева Екатерина Егоровна
Название номера: — «Карякский танец»
Лауреат 1 степени
Возрастная категория 15-17 лет
МАУ ДО «Гусевская ДШИ»
Хореографическая группа ансамбля «Русские узоры»
Ф.И.О. руководителя — Бибяева Ольга Евгеньевна, Широкова Марина Владимировна
Название номера: Танец с областными особенностями. Брянская область. «Улица широкая»
Номинация 4. «Эстрадный танец»
Лауреат 2 степени
Возрастная категория 9-10 лет
МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г. Светлого»
Хореографический ансамбль «ДАР»
Ф.И.О. руководителя — Деляева Екатерина Егоровна
Название номера: — «Счастливое детство»
Лауреат 2 степени
Возрастная категория 11-12 лет
АНО Школа Балетного Искусства «Арабески»
Ф.И.О. руководителя — Власюк Людмила Салаватовна
Название номера: — «Неуловимый»
Дипломант 3 степени
МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г. Светлого»
Хореографический ансамбль «ДАР»
Ф.И.О. руководителя — Деляева Екатерина Егоровна
Название номера: — «Волны Велюя»
Дипломант 3 степени
МБУДО «ДШИ им. Гречанинова А.Т.» г. Светлогорска
Хореографический ансамбль «Реченька»
Ф.И.О. руководителя — Савельева Наталья Сергеевна
Название номера: Матросский танец
Лауреат 3 степени
МБУДО «ЦРТ»
Хореографический коллектив «Фантазия»
Ф.И.О. руководителя — Гришина Галина Леонидова
Название номера: Матросский танец
Дипломант 3 степени
МБУДО ЦРТД и Ю г. Озерска
Хореографический коллектив «Сударушка»
Ф.И.О. руководителя -Петровская Лилия Ивановна
Название номера: «Королева красоты»
Лауреат 1 степени
МАУ ДО «Гусевская ДШИ»
Хореографический ансамбль «Реверанс»
Ф.И.О. руководителя — Миронович Марина Анатольевна
Название номера: — «Танцующий оркестр»
Лауреат 2 степени
Возрастная категория 13-14 лет
МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г. Светлого»
Хореографический ансамбль «ДАР»
Ф.И.О. руководителя — Деляева Екатерина Егоровна
Название номера: — «Барыня»
Лауреат 1 степени
Возрастная категория 15-17 лет
МАУ ДО «ДЮЦ» г. Гусева
Вокально-хореографический ансамбль «Бубенцы»
Ф.И.О. руководителя — Ковальчук Маргарита Борисовна
Название номера: «Танцуют все»