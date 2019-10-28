В Гусеве прошёл международный конкурс детского творчества «Времена года в Гусеве» 28 октября 2019, 16:47

Подведены итоги VI Международного конкурса детского творчества «Времена года в Гусеве» памяти К. Донелайтиса, который прошел в эти выходные на базе МАУ ДО «Гусевская школа искусств».



Более 600 конкурсантов, а также их родители, творческие руководители и представители жюри из других регионов России, Беларуси, Литвы и Польши посетили Гусев, чтобы участвовать в этом красочном мероприятии.



В течение двух конкурсных дней дети в возрасте от 9 до 18 лет принимали участие в творческих состязаниях по шести номинациям: изобразительное искусство, хореография, фортепиано, струнно-смычковые, духовые и ударные инструменты, народные инструменты и искусствознание. Мастерство участников, которые уже пробовали свои силы в конкурсе, возросло, а кто-то из числа самых маленьких показал свой яркий творческий потенциал впервые.



Гостей города ждали новые знакомства, приятные переживания перед выступлениями, а также знакомство с городом Гусевом, его историей и достопримечательностями.



Всем без исключения участникам конкурс «Временах года в Гусеве» подарил неоценимый опыт, который так необходим начинающим талантам на пороге творческой жизни. Юные звездочки увозят с собой из Гусева не только дипломы и призы лауреатов, но и новые впечатления от атмосферы масштабного праздника творчества, стремление к новым победам!



Итоги номинации «Хореографическое искусство»

Номинация 1. «Классический танец»

Дипломант 1 степени

Возрастная категория 13-14 лет

АНО Школа Балетного Искусства «Арабески»

Ф.И.О. руководителя — Власюк Людмила Салаватовна

Название номера: — «Мадмуазельки»



Дипломант 2 степени

Возрастная категория 9-10 лет

МАУ ДО «Гусевская ДШИ»

Хореографический ансамбль «Реверанс»

Ф.И.О. руководителя — Миронович Марина Анатольевна

Название номера: — «Заводные куклы»



Дипломант2 степени

МАУ ДО «Гусевская ДШИ»

Хореографический ансамбль «Реверанс»

Ф.И.О. руководителя — Миронович Марина Анатольевна

Название номера: «Танец с зонтиками»



Номинация 2. «Народно-сценический танец»

Дипломант 2 степени

Возрастная категория 9-10 лет

МАУ ДО «Гусевская ДШИ»

Хореографическая группа ансамбля «Русские узоры»

Ф.И.О. руководителей — «Матрёшкины проказки»

Бибяева Ольга Евгеньевна, Широкова Марина Владимировна



Дипломант 3 степени

МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Советска

Хореографический коллектив «Отражение»

Ф.И.О. руководителя- Шурпа Юлия Алексеевна

Название номера: «Золотые ворота»



Лауреат 2 степени

Возрастная категория 11-12 лет

МАУК ЦКД «Парус»

Образцовый хореографический ансамбль «Луиза»,

Ф.И.О. руководителя — Петрова Ирина Валерьевна

Название номера: Литовский танец-приветствие «Кепурине»



Дипломант 1 степени

МБУ ДО ДШИ г. Багратионовска

Ансамбль танца «Каблучок»

Ф.И.О. руководителя коллектива — Назаренко Ольга Александровна.

Название номера : Белорусский танец «Лявониха»



Дипломант 2 степени

МБУДО «ЦРТ»

Хореографический коллектив «Фантазия»

Ф.И.О. руководителя — Гришина Галина Леонидовна

Название номера: «Штоп-галоп»



Лауреат 1 степени

МБУДО «ДШИ им. Гречанинова А.Т.» г. Светлогорска

Образцовый хореографический ансамбль «Реченька»,

Ф.И.О. преподавателя — Захарова Светлана Владимировна

Название номера: Сербский народный танец «Коло»



Лауреат 2 степени

Возрастная категория 13-14 лет

МАУ ДО «Гусевская ДШИ»

Хореографическая группа ансамбля «Русские узоры»

Ф.И.О. руководителя — Бибяева Ольга Евгеньевна, Широкова Марина Владимировна

Название номера: «Пляши от души!»



Лауреат 1 степени

МБУ ДО ДШИ п. Южный

Коллектив «ПроДвижение»

Ф.И.О. руководителя — Соклакова Олеся Алексеевна

Название номера: «Барыня»



Дипломант 1 степени

Возрастная категория 15-17 лет

МБУ ДО ДШИ г. Багратионовска

Ансамбль танца «Каблучок»

Ф.И.О. руководителя коллектива — Назаренко Ольга Александровна.

Название номера: Украинский танец «Гопак»



Лауреат 1 степени

МАУ ДО «Гусевская ДШИ»

Хореографическая группа ансамбля «Русские узоры»

Ф.И.О. руководителя — Бибяева Ольга Евгеньевна, Широкова Марина Владимировна

Название номера: «Гусли-мысли»



Номинация 3. «Народно-стилизованный танец»

Дипломант 1 степени

Возрастная категория 9-10 лет

МБУДО «ЦРТ»

Хореографический коллектив «Фантазия»

Ф.И.О. руководителя — Гришина Галина Леонидовна

Название номера: «Хозяюшки»



Лауреат 3 степени

Возрастная категория 11-12 лет

МБУДО «ДШИ им. Гречанинова А.Т.» г. Светлогорска

Образцовый хореографический ансамбль «Реченька

Ф.И.О. преподавателя — Захарова Светлана Владимировна

Название номера: «В роще пел соловушка»



Лауреат 1 степени

АНО Школа Балетного Искусства «Арабески»

Ф.И.О. руководителя — Власюк Людмила Салаватовна

Название номера: — «Била девку мати»



Лауреат 2 степени

МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г. Светлого»

Хореографический ансамбль «ДАР»

Ф.И.О. руководителя — Деляева Екатерина Егоровна

Название номера: — «Деревенская полька»



Дипломант 3 степени

МБУДО ЦРТД и Ю г. Озерска

Хореографический коллектив «Сударушка»

Ф.И.О. руководителя -Петровская Лилия Ивановна

Название номера: «Зимушка-зима»



Лауреат 1 степени

МАУ ДО «ДЮЦ» г. Гусева

Вокально-хореографический ансамбль «Бубенцы»

Ф.И.О. руководителя — Ковальчук Маргарита Борисовна

Название номера: «Весна идёт»



Дипломант 3 степени

МАУ «Городской дом культуры» г. Гусева

Народный ансамбль танца «Тайя»

Ф.И.О. руководителя- Гришина Анастасия Сергеевна

Название номера: «Тунис»



Лауреат 2 степени

Возрастная категория 13-14 лет

МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г. Светлого»

Хореографический ансамбль «ДАР»

Ф.И.О. руководителя — Деляева Екатерина Егоровна

Название номера: — «Карякский танец»



Лауреат 1 степени

Возрастная категория 15-17 лет

МАУ ДО «Гусевская ДШИ»

Хореографическая группа ансамбля «Русские узоры»

Ф.И.О. руководителя — Бибяева Ольга Евгеньевна, Широкова Марина Владимировна

Название номера: Танец с областными особенностями. Брянская область. «Улица широкая»



Номинация 4. «Эстрадный танец»

Лауреат 2 степени

Возрастная категория 9-10 лет

МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г. Светлого»

Хореографический ансамбль «ДАР»

Ф.И.О. руководителя — Деляева Екатерина Егоровна

Название номера: — «Счастливое детство»



Лауреат 2 степени

Возрастная категория 11-12 лет

АНО Школа Балетного Искусства «Арабески»

Ф.И.О. руководителя — Власюк Людмила Салаватовна

Название номера: — «Неуловимый»



Дипломант 3 степени

МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г. Светлого»

Хореографический ансамбль «ДАР»

Ф.И.О. руководителя — Деляева Екатерина Егоровна

Название номера: — «Волны Велюя»



Дипломант 3 степени

МБУДО «ДШИ им. Гречанинова А.Т.» г. Светлогорска

Хореографический ансамбль «Реченька»

Ф.И.О. руководителя — Савельева Наталья Сергеевна

Название номера: Матросский танец



Лауреат 3 степени

МБУДО «ЦРТ»

Хореографический коллектив «Фантазия»

Ф.И.О. руководителя — Гришина Галина Леонидова

Название номера: Матросский танец



Дипломант 3 степени

МБУДО ЦРТД и Ю г. Озерска

Хореографический коллектив «Сударушка»

Ф.И.О. руководителя -Петровская Лилия Ивановна

Название номера: «Королева красоты»



Лауреат 1 степени

МАУ ДО «Гусевская ДШИ»

Хореографический ансамбль «Реверанс»

Ф.И.О. руководителя — Миронович Марина Анатольевна

Название номера: — «Танцующий оркестр»



Лауреат 2 степени

Возрастная категория 13-14 лет

МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г. Светлого»

Хореографический ансамбль «ДАР»

Ф.И.О. руководителя — Деляева Екатерина Егоровна

Название номера: — «Барыня»



Лауреат 1 степени

Возрастная категория 15-17 лет

МАУ ДО «ДЮЦ» г. Гусева

Вокально-хореографический ансамбль «Бубенцы»

Ф.И.О. руководителя — Ковальчук Маргарита Борисовна

Название номера: «Танцуют все»