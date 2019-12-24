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В посёлке Майское завершилась реконструкция Дома культуры

24 декабря 2019, 14:17
В посёлке Майское завершилась реконструкция Дома культуры
В Гусевском районе завершилась реконструкция Дома культуры в посёлке Майское. На ремонт и оснащение клуба в рамках национального проекта «Культура» было выделено 10 миллионов рублей.

В зрительном зале культурного центра посёлка Майское яблоку негде упасть. Солисты и танцевальные коллективы выступают на обновлённой сцене. Местные жители не скрывают восторга. Теперь и современный звук, и свет, да и одежда сцены новая.

Елена Никитенко, главный специалист Майского дома культуры:
— Это большой подарок, я не ожидала, когда мы заходили в это здание, было холодно. У нас был единственный кабинет, мы включали три обогревателя, в окнах ветер, полов не было.

Во время реконструкции заменили и все коммуникации, утеплили фасад, отремонтировали кровлю.

Александр Китаев, глава администрации МО Гусевский городской округ:
— Региональное управление заказчика капитального строительства — РУЗКС взяли в надёжные руки и не отпустили до самого конца подрядчика, поэтому всё сделали в срок и качественно.

В посёлке большой популярностью пользуется клубное объединение «Детвора», родители приводят своих детей в ДК ещё до школы. В Майском создан «Театр танца». Теперь для занятий хореографией есть всё необходимое.

Ксения Никулина, мамина, специалист Майского дома культуры:
— Можно сказать, что сбылась наша мечта. У нас появился зал со станками, зеркалами. С аппаратурой.

В тренажёрном зале занимаются и дети, и взрослые. Среди любителей фитнеса множество людей пожилого возраста.

Андрей Ермак, министр по культуре и туризму правительства Калининградской области:
— Сегодня мы конкретно можем осязать, увидеть результат нацпроекта. Очень интересно, опять же, попытка гармонично сочетать спортивную составляющую и культурную, мне кажется, интересная находка, Будем использовать эту практику и в других муниципалитетах.

Виталий Хвалей, корреспондент:
— Красиво снаружи, красиво внутри. Рядом с ДК оборудована детская площадка. В следующем году жители городского округа мечтают отремонтировать Дом культуры в посёлке Кубановка.

Виталий Хвалей
«Вести Калининград»
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Едросня, вы до этого шли 20 лет, где ветер гулял? А до этого вы чем занимались? Ах да, мы наелись, можно с барского плеча и плепсам косточку кинуть. Что от вас ещё через 20 лет ждать, когда вы этот ДК капиталить начнете? 
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