В Гусеве отметили 60-летний юбилей Детской школы искусств

Детской школе искусств в Гусеве исполнилось 60. Главным подарком к юбилею стал проект реконструкции здания советской постройки. Школа размещается в бывшем Горкоме.Коллектив Школы искусств принимает поздравления с шестидесятилетним юбилеем. Гостей радуют музыкальными номерами.Благодаря таланту и упорству выпускница местной школы Маша Балахонова успешно поступила в музыкальный колледж имени Рахманинова.В одном из самых больших учреждений дополнительного образования региона на сегодняшний день занимается почти 1300 детей.Важнейшим этапом в истории учебного заведения стало объединение музыкальной школы и художественной под одной крышей.С тех пор обходились только косметическим ремонтом кабинетов. В 2020 году Школу искусств ждут большие перемены. Область готова направить на ремонт более 10-ти миллионов рублей. В концертном зале должны поменять напольное покрытие, изменится и облицовка стен. Сцену ждёт полная реконструкция.Ребята и педагоги надеются, что уже следующий день рождения Школа искусств отметит в обновлённом здании.