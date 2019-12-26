В Гусеве отметили 60-летний юбилей Детской школы искусств

Коллектив Школы искусств принимает поздравления с шестидесятилетним юбилеем. Гостей радуют музыкальными номерами.
Благодаря таланту и упорству выпускница местной школы Маша Балахонова успешно поступила в музыкальный колледж имени Рахманинова.
Маша Балахонова, студентка колледжа имени Рахманинова:
— Нужно не бояться, много работать, уважать преподавателя, и прежде всего, творить музыку.
Валерия Струк, ученица Детской школы искусств:
— Совмещать учёбу в обычной школе и в ДШИ сложно, но это того стоит.
В одном из самых больших учреждений дополнительного образования региона на сегодняшний день занимается почти 1300 детей.
Юлия Понамарчук, член союза акварелистов России, преподаватель ДШИ:
— Наша школа, я хочу сказать, это первая ступень к поступлению в высшие учебные заведения и среднего профессионального.
Алиса Крепешкова, руководитель ансамбля домристов «Забава»:
— Вообще художественное и музыкальное образование в нашем городе сильное, хоровое пение сильное и танцевальные коллективы, у нас творческие люди высокообразованные.
Важнейшим этапом в истории учебного заведения стало объединение музыкальной школы и художественной под одной крышей.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— В 1991 году здание бывшего Горкома Партии было передано Детской школе искусств города Гусева.
С тех пор обходились только косметическим ремонтом кабинетов. В 2020 году Школу искусств ждут большие перемены. Область готова направить на ремонт более 10-ти миллионов рублей. В концертном зале должны поменять напольное покрытие, изменится и облицовка стен. Сцену ждёт полная реконструкция.
Ребята и педагоги надеются, что уже следующий день рождения Школа искусств отметит в обновлённом здании.
Виталий Хвалей
«Вести Калининград»
«Вести Калининград»