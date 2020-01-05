Сегодня, 5 января, свое сказочное представление на городской площади для детей и их родителей, в рамках марафона «Вокруг елки», представили творческие коллективы сельских филиалов городского Дома культуры. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
На сцене и возле нее кружились снежинки, когда появилась Малефисента, которая, как оказалась, случайно очутилась в России, а точнее в Гусеве, на новогодние каникулы. Мальчишки и девчонки наперебой рассказывали заморской сказочной героине о зиме и о России и даже поиграли с ней в снежки. Кроме того, вместе с другими сказочными персонажами Кикиморой и Лисой ребята нашли волшебную палочку Малефисенты, которую та потеряла.
Под звуки зажигательной музыки, вместе с ребятами и их родителями, бабушками и дедушками Кикимора водила хоровод и даже устроила рэп-батл, после которого на празднике появились его главные персонажи — Дед Мороз и Снегурочка❄. Они слушали стихи и песни, которые рассказывали ребята, и дарили сладкие подарки.
А завершился праздник дружным хороводом вокруг елки.
Творческие коллективы сельских ДК показали на городской площади сказочное представление для детей
5 января 2020, 15:27