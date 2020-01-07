На центральной площади Гусева прошёл праздничный Рождественский концерт

Сегодня вечером, 7 января, на центральной площади города Гусева прошел праздничный Рождественский концерт, на котором свои музыкальные номера гусевцам и гостям города дарили лучшие творческие коллективы городского Дома культуры.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, перед концертом были подведены итоги муниципального конкурса творческих работ «Ангел-Хранитель». Гусевцы и гости города почти месяц могли видеть работы, представленные на конкурс, на выставке в Храме Всех Святых.
В итоге в номинации «Умелец» победил воспитанник детско-юношеского центра Константин Тарасов. Дарья Гаврилова, также воспитанница детско-юношеского центра, победила в номинации «Объемная фигура». Еще одна воспитанница ДЮЦа Виолетта Жданова стала победительницей в номинации «Вдохновение». Ученик МОУ СОШ № 5 Левашов Артем победил в номинации «Фантазия».
В номинации «Воображение» было три победителя. В возрастной категории от 7 до 10 лет лучшей признали работу воспитанницы детской школы искусств Афины Гаврилиди. В номинации от 11 до 14 лет — Виктории Головиной. А в номинации от 15 лет и старше лучший ангел оказался у Александры Суворовой.