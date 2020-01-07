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На центральной площади Гусева прошёл праздничный Рождественский концерт

7 января 2020, 23:21
На центральной площади Гусева прошёл праздничный Рождественский концерт
Сегодня вечером, 7 января, на центральной площади города Гусева прошел праздничный Рождественский концерт, на котором свои музыкальные номера гусевцам и гостям города дарили лучшие творческие коллективы городского Дома культуры.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, перед концертом были подведены итоги муниципального конкурса творческих работ «Ангел-Хранитель». Гусевцы и гости города почти месяц могли видеть работы, представленные на конкурс, на выставке в Храме Всех Святых.

В итоге в номинации «Умелец» победил воспитанник детско-юношеского центра Константин Тарасов. Дарья Гаврилова, также воспитанница детско-юношеского центра, победила в номинации «Объемная фигура». Еще одна воспитанница ДЮЦа Виолетта Жданова стала победительницей в номинации «Вдохновение». Ученик МОУ СОШ № 5 Левашов Артем победил в номинации «Фантазия».

В номинации «Воображение» было три победителя. В возрастной категории от 7 до 10 лет лучшей признали работу воспитанницы детской школы искусств Афины Гаврилиди. В номинации от 11 до 14 лет — Виктории Головиной. А в номинации от 15 лет и старше лучший ангел оказался у Александры Суворовой.
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А
# 1Алли
Жаль только, что короткая программа, всего час..дети только растанцевались 
Вчера, 23:28   ЦитироватьОтветить
00
О
# 2Остервенелая выхухоль
Цитата: Алли
Жаль только, что короткая программа, всего час..дети только растанцевались 
А мне наоборот понравилось, не утомительно!
Сегодня, 00:49   ЦитироватьОтветить
00
А
# 3Алли
Остервенелая выхухоль,
Ну да, кстати, не подумала... Не замёрзли зато! 
Сегодня, 01:04   ЦитироватьОтветить
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