В Гусеве прошёл Рождественский фестиваль «Сияние звезды» среди дошкольных образовательных организаций

Воспитанники детских садов, их родители, воспитатели и педагоги представили яркое рождественское представление. Малыши и их мамы демонстрировали свое музыкальное, танцевальное и актерское мастерство, заставили всех присутствующих погрузится в рождественскую сказку, переживать и восхищаться.
Жюри, состоящее из начальника управления образования МО «Гусевский городской округ» Тамары Бутрим, протоиерея Георгия Матвеева, руководителей дошкольных образовательных учреждений высоко оценило подготовку, организацию, старания детей, родителей, воспитателей, музыкальных педагогов.
И хотя участники посещают различные дошкольные образовательные учреждения города и округа, тщательно подготовленное представление из творческих номеров объединяет единая тема — Рождество и вера в чудо.
Дипломами победителей награждены:
В номинации «Литературно-музыкальная композиция»
- за исполнение песни «Рождественская песня»: воспитанники МАДОУ «Детский сад № 5», музыкальные руководители Татьяна Молчанова и Любовь Козинская;
- за исполнение песни «Рождественская сказка»: воспитанники МАДОУ «Детский сад № 6», руководители — музыкальные руководители Галина Зенькова и Юлия Васильева;
- за композицию «Рождество — это праздник сказочный»: воспитанники МАДОУ «Детский сад № 11 ЦРР», музыкальные руководители Светлана Ефименко и Елена Волкова;
- за композицию «В день Святого Рождества»: воспитанники МАДОУ «Детский сад № 26», руководители — инструктор по физической культуре Галина Гринева и воспитатель Валерия Макотченко.
В номинации «Театрализованное представление»
- за исполнение театрализованного представления «Рождественская елочка»: воспитанники МАДОУ «Детский сад № 14», музыкальные руководители Оксана Мосина и Марина Назарова, воспитатель — Мария Стеблина.
Поздравляем победителей, участников и желаем им новых творческих успехов!