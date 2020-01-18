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В Гусеве прошёл Рождественский фестиваль «Сияние звезды» среди дошкольных образовательных организаций

18 января 2020, 13:44
В Гусеве прошёл Рождественский фестиваль «Сияние звезды» среди дошкольных образовательных организаций
В уютном музыкальном зале в МАДОУ «Детский сад № 6» 17 января состоялся ХIII многожанровый Рождественский фестиваль «Сияние звезды» 2020 среди дошкольных образовательных организаций МО «Гусевский городской округ». Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

Воспитанники детских садов, их родители, воспитатели и педагоги представили яркое рождественское представление. Малыши и их мамы демонстрировали свое музыкальное, танцевальное и актерское мастерство, заставили всех присутствующих погрузится в рождественскую сказку, переживать и восхищаться.

Жюри, состоящее из начальника управления образования МО «Гусевский городской округ» Тамары Бутрим, протоиерея Георгия Матвеева, руководителей дошкольных образовательных учреждений высоко оценило подготовку, организацию, старания детей, родителей, воспитателей, музыкальных педагогов.

И хотя участники посещают различные дошкольные образовательные учреждения города и округа, тщательно подготовленное представление из творческих номеров объединяет единая тема — Рождество и вера в чудо.

Дипломами победителей награждены:

В номинации «Литературно-музыкальная композиция»
  • за исполнение песни «Рождественская песня»: воспитанники МАДОУ «Детский сад № 5», музыкальные руководители Татьяна Молчанова и Любовь Козинская;
  • за исполнение песни «Рождественская сказка»: воспитанники МАДОУ «Детский сад № 6», руководители — музыкальные руководители Галина Зенькова и Юлия Васильева;
  • за композицию «Рождество — это праздник сказочный»: воспитанники МАДОУ «Детский сад № 11 ЦРР», музыкальные руководители Светлана Ефименко и Елена Волкова;
  • за композицию «В день Святого Рождества»: воспитанники МАДОУ «Детский сад № 26», руководители — инструктор по физической культуре Галина Гринева и воспитатель Валерия Макотченко.

В номинации «Театрализованное представление»
  • за исполнение театрализованного представления «Рождественская елочка»: воспитанники МАДОУ «Детский сад № 14», музыкальные руководители Оксана Мосина и Марина Назарова, воспитатель — Мария Стеблина.

Поздравляем победителей, участников и желаем им новых творческих успехов!
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