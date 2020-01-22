17 января в Детско-юношеском центре прошел ХIII муниципальный многожанровый Рождественский фестиваль детского творчества «Сияние Звезды — 2020» среди учащихся школ Гусевского городского округа. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
Ребята из МОУ СОШ № 5, «Средней школы в п. Маяковское», МАОУ «СОШ № 3» г. Гусева, МОУ СОШ № 1 им. С. И. Гусева, МОУ «СОШ в п. Михайлово», МОУ «Калининской СОШ» представили театрализованные номера, литературно-музыкальные композиции, посвященные теме Рождества Христова.
Крылова Елена, ученица Маяковской школы, лауреат регионального конкурса «Живая классика» — 2019», прочла трогательное прозаическое произведение — рассказ «Гришка» (автор Ольга Павлова).
В рамках фестиваля прошло награждение участников благотворительной выставки-ярмарки «Рождественский Дар», которая проходила в Храме Всех Святых города Гусева в декабре 2019 года, и их творческих руководителей, а также победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры. Дипломы вручил протоиерей Георгий Матвеев.
Дипломы и благодарственные письма руководителям творческих групп-участников фестиваля «Сияние звезды» и руководителям образовательных организаций, принимавших активное участие в благотворительной акции «Рождественский дар», вручила начальник управления образования МО «Гусевский городской округ» Тамара Бутрим.
Спасибо ребятам и их руководителям за активное участие в рождественских мероприятиях!
В ДЮЦ прошел многожанровый Рождественский фестиваль детского творчества «Сияние Звезды»
22 января 2020, 15:48