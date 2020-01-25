Гусевский музей объединил почитателей творчества Владимира Высоцкого

Городской музей

Накануне Дня рождения легендарного артиста, поэта и музыканта в Гусевком музее состоялся вечер памяти Владимира Высоцкого «Вертикаль». Уютная ламповая и теплая атмосфера объединила поклонников таланта, которому в этом году исполнился бы 81 год.Несмотря на то, что Владимира Высоцкого нет с нами уже почти 40 лет, среди гостей вечера были как представители старшего поколения, современники музыканта, так и молодежь, которая хорошо знает и любит песни легендарного исполнителя. В этот вечер вспоминали о творчестве Владимира Семеновича, говорили о нем, пели его песни, читали его произведения, смотрели видеокадры с его участием. Один из участников мероприятия поделился удивительной историей случайной встречи с Владимиром Высоцким, который уже был на пике славы.На протяжении всей литературно-творческой программы участники постарались исполнить песни и стихи Высоцкого так, как это делал он сам — с искренностью, энергетикой, с чувствами.Два часа пролетели на одном дыхании и этот вечер можно считать культурным событием, которое отражает неослабевающий интерес людей всех поколений к наследию Владимира Высоцкого.