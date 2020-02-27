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Информационный сайт города Гусева

Возле Храма всех Святых, на подпорной стене, открыта экспозиция под открытым небом

27 февраля 2020, 20:48
Возле Храма всех Святых, на подпорной стене, открыта экспозиция под открытым небом
В преддверии Дня защитника Отечества возле Храма всех Святых, на подпорной стене, была открыта экспозиция под открытым небом. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

«Стена Памяти» — выставка из фотографии событий Первой Мировой войны 1914–1918 гг. из фондов Федерального государственного бюджетного учреждения «Военно-исторический Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Министерства обороны Российской Федерации».

Сегодня экспозицию под открытым небом посетили кадеты филиала «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус». Ребятам была проведена экскурсия методистом по научно-просветительской работе Гусевского музея Еленой Ситниковой.

Также посмотреть экспозицию исторических снимков и узнать о событиях 1914–1918 гг. может любой желающий в удобное время.
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