Стройцентр Стройцентр
Главная / Новости / Культура / В городском музее прошёл концерт ансамбля «Карусель», посвящённый международному женскому дню
Информационный сайт города Гусева

В городском музее прошёл концерт ансамбля «Карусель», посвящённый международному женскому дню

4 марта 2020, 16:28
В городском музее прошёл концерт ансамбля «Карусель», посвящённый международному женскому дню
4 марта в Музее города Гусева прошла концертная программа ансамбля русских народных инструментов «Карусель», посвященная Международному женскому Дню 8 марта. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

На концерте присутствовал глава МО «Гусевский городской округ» Андрей Гнездилов, который сердечно поздравил прекрасный пол с наступающим праздником.

Особые слова благодарности глава муниципального округа посвятил настоящим великим женщинам — ветеранам, которым Андрей Гнездилов торжественно вручил юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг».
Другие новости по теме
Программа мероприятий посвященных 67-й годовщине со дня ПобедыПрограмма мероприятий посвященных 67-й годовщине со дня ПобедыВ ГДК прошел праздничный концерт, посвященный Международному женскому днюВ ГДК прошел праздничный концерт, посвященный Международному женскому днюДля совета ветеранов в ГДК прошёл вечер отдыха, посвященный Международному женскому днюДля совета ветеранов в ГДК прошёл вечер отдыха, посвященный Международному женскому днюДети, занимающиеся в отделении помощи семье, женщинам и детям, посетили ветеранов Великой Отечественной войныДети, занимающиеся в отделении помощи семье, женщинам и детям, посетили ветеранов Великой Отечественной войны
Оставить комментарий
Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров