4 марта в Музее города Гусева прошла концертная программа ансамбля русских народных инструментов «Карусель», посвященная Международному женскому Дню 8 марта. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
На концерте присутствовал глава МО «Гусевский городской округ» Андрей Гнездилов, который сердечно поздравил прекрасный пол с наступающим праздником.
Особые слова благодарности глава муниципального округа посвятил настоящим великим женщинам — ветеранам, которым Андрей Гнездилов торжественно вручил юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг».
В городском музее прошёл концерт ансамбля «Карусель», посвящённый международному женскому дню
4 марта 2020, 16:28