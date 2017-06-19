19 июнь 2017, 22:21

Ирина Архипова, заведующая терапевтическими участками Гусевской больницы,



Венера Логинова, врач-невролог,



Людмила Годованюк, заведующая Брянском фельдшерско-акушерским пунктом,



Алла Викторикова, заведующая клинико- диагностической лабораторией,



Светлана Тукач, фельдшер скорой медицинской помощи.



Благодарностями Министерства отмечены



Людмила Иващук, участковый терапевт,



Светлана Горбатова, медицинская сестра,



Нинель Ломановская, участковый педиатр,



Ильсияр Костюк, медицинская сестра,



Наталья Ракаускене, медицинский статистик.



Почетные грамоты Профсоюза работников здравоохранения получили



Ирина Частухина, старшая медсестра детской поликлиники,



Ольга Мирош, старшая медсестра поликлиники,



Инна Зенченко, фельдшер-лаборант.



Розе Бобровой, заведующей педиатрическими участками,



Антонине Шаровой, старшей медицинской сестре терапевтического отделения,



Татьяне Быковой, старшей медсестре детского отделения больницы.



С профессиональным праздником коллектив Гусевской ЦРБ пришли поздравить Председатель комитета областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Ирина Сергутко, глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов, руководитель фракции Единая Россия окружного Совета депутатов, заведующий детским отделением больницы Александр Тарасов, депутат Окружного Совета депутатов Евгений Ячменев.Почетными грамотами Министерства здравоохранения Калининградской области были награжденыГрамоты и ценные подарки глава администрации Евгений Михайлов вручилЕще 44 сотрудника были отмечены грамотами и благодарностями главного врача ЦРБ и первичной организации профсоюза.В подарок всем собравшимся коллективы художественной самодеятельности подготовили концертные номера.