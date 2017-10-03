В ГДК прошёл муниципальный конкурс эстрадного искусства «До-Ми-Солька»
3 октябрь 2017, 13:14
В Городском доме культуры прошел муниципальный конкурс эстрадного искусства «До-Ми-Солька - 2017», посвященный Международному дню музыки. Организаторами конкурса выступили МАУ Городской дом культуры города Гусева и Методический центр Управления по культуре, спорту и делам молодежи МО «Гусевский городской округ».конкурс Городской дом культуры
Конкурс проводился по двум номинациям: «Эстрадный вокал», «Разговорный жанр». Всего было заявлено 37 участников в различных возрастных категориях, большинство из которых составили участники художественной самодеятельности сельских филиалов Городского дома культуры. Выступление конкурсантов оценивало компетентное жюри.
По результатам конкурса призовые места распределились следующим образом:
Номинация «Эстрадный вокал» - солисты. Возрастная группа - 11-13 лет:
Чувандейкина Елизавета (Михайловский филиал МАУ ГДК г. Гусева) - 2 место
Морозова Алина (Кубановский филиал МАУ ГДК г. Гусева) - 3 место
Номинация «Эстрадный вокал» - солисты. Возрастная группа - 14-16 лет:
Лебедева Татьяна (МАУ ГДК г. Гусева) - 1 место
Касьян Екатерина (МОУ СОШ №5) - 2 место
Прудникова Анастасия (МАУ ГДК г. Гусева) - 3 место
Номинация «Эстрадный вокал» - солисты. Возрастная группа - 17-26 лет:
Хлесткин Виталий (МАУ ГДК г. Гусева) - 2 место
Морозова Анна (МАУ ГДК г. Гусева) - 3 место
Номинация «Эстрадный вокал» - солисты. Возрастная группа от 27 лет:
Сурова Нелли (Первомайский филиал МАУ ГДК г. Гусева) - 1 место
Черепанов Владимир (МБУ КЦОН в Гусевском городском округе) - 2 место
Горизонтова Юлия (МАУ ГДК г. Гусева) - 3 место
Номинация «Эстрадный вокал» - ансамбли. Категория А - дуэты, трио. Возрастная группа - 11-16 лет:
Дуэт Федоров Николай и Федорова Алена (Красногорский филиал МАУ ГДК г. Гусева) - 2 место
Номинация «Разговорный жанр». Возрастная группа 10-15 лет:
Савинкина Анна (Фурмановский филиал МАУ ГДК г. Гусева) - 1 место
Антипенко Константин (Фурмановский филиал МАУ ГДК г. Гусева) - 2 место
Мосина Светлана (Фурмановский филиал МАУ ГДК г. Гусева) - 3 место
Фёдоров Николай (Красногорский филиал МАУ ГДК г. Гусева) - 1 место
Сердюкова Полина (Михайловский филиал МАУ ГДК г. Гусева) - 2 место
Номинация «Разговорный жанр». Возрастная группа 16-26 лет:
Перлевская Анастасия Юрьевна (Первомайский филиал МАУ ГДК г. Гусева) - 1 место
Номинация «Разговорный жанр». Возрастная группа от 27 лет:
Зверева Мария Владимировна (МБУ КЦСОН в Гусевском городском округе) - 1 место
Сурова Нелли Викторовна (Первомайский филиал МАУ ГДК г. Гусева) - 1 место
Верхулевская Любовь Ивановна (Михайловский филиал МАУ ГДК г. Гусева) - 2 место
Мурзина Мария Тихоновна (Майский филиал МАУ ГДК г. Гусева) - 3 место
Конкурс проводился по двум номинациям: «Эстрадный вокал», «Разговорный жанр». Всего было заявлено 37 участников в различных возрастных категориях, большинство из которых составили участники художественной самодеятельности сельских филиалов Городского дома культуры. Выступление конкурсантов оценивало компетентное жюри.
По результатам конкурса призовые места распределились следующим образом:
Номинация «Эстрадный вокал» - солисты. Возрастная группа - 11-13 лет:
Чувандейкина Елизавета (Михайловский филиал МАУ ГДК г. Гусева) - 2 место
Морозова Алина (Кубановский филиал МАУ ГДК г. Гусева) - 3 место
Номинация «Эстрадный вокал» - солисты. Возрастная группа - 14-16 лет:
Лебедева Татьяна (МАУ ГДК г. Гусева) - 1 место
Касьян Екатерина (МОУ СОШ №5) - 2 место
Прудникова Анастасия (МАУ ГДК г. Гусева) - 3 место
Номинация «Эстрадный вокал» - солисты. Возрастная группа - 17-26 лет:
Хлесткин Виталий (МАУ ГДК г. Гусева) - 2 место
Морозова Анна (МАУ ГДК г. Гусева) - 3 место
Номинация «Эстрадный вокал» - солисты. Возрастная группа от 27 лет:
Сурова Нелли (Первомайский филиал МАУ ГДК г. Гусева) - 1 место
Черепанов Владимир (МБУ КЦОН в Гусевском городском округе) - 2 место
Горизонтова Юлия (МАУ ГДК г. Гусева) - 3 место
Номинация «Эстрадный вокал» - ансамбли. Категория А - дуэты, трио. Возрастная группа - 11-16 лет:
Дуэт Федоров Николай и Федорова Алена (Красногорский филиал МАУ ГДК г. Гусева) - 2 место
Номинация «Разговорный жанр». Возрастная группа 10-15 лет:
Савинкина Анна (Фурмановский филиал МАУ ГДК г. Гусева) - 1 место
Антипенко Константин (Фурмановский филиал МАУ ГДК г. Гусева) - 2 место
Мосина Светлана (Фурмановский филиал МАУ ГДК г. Гусева) - 3 место
Фёдоров Николай (Красногорский филиал МАУ ГДК г. Гусева) - 1 место
Сердюкова Полина (Михайловский филиал МАУ ГДК г. Гусева) - 2 место
Номинация «Разговорный жанр». Возрастная группа 16-26 лет:
Перлевская Анастасия Юрьевна (Первомайский филиал МАУ ГДК г. Гусева) - 1 место
Номинация «Разговорный жанр». Возрастная группа от 27 лет:
Зверева Мария Владимировна (МБУ КЦСОН в Гусевском городском округе) - 1 место
Сурова Нелли Викторовна (Первомайский филиал МАУ ГДК г. Гусева) - 1 место
Верхулевская Любовь Ивановна (Михайловский филиал МАУ ГДК г. Гусева) - 2 место
Мурзина Мария Тихоновна (Майский филиал МАУ ГДК г. Гусева) - 3 место
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