В ГДК прошёл муниципальный конкурс эстрадного искусства «До-Ми-Солька»

3 октябрь 2017, 13:14

В Городском доме культуры прошел муниципальный конкурс эстрадного искусства «До-Ми-Солька - 2017», посвященный Международному дню музыки. Организаторами конкурса выступили МАУ Городской дом культуры города Гусева и Методический центр Управления по культуре, спорту и делам молодежи МО «Гусевский городской округ».



Конкурс проводился по двум номинациям: «Эстрадный вокал», «Разговорный жанр». Всего было заявлено 37 участников в различных возрастных категориях, большинство из которых составили участники художественной самодеятельности сельских филиалов Городского дома культуры. Выступление конкурсантов оценивало компетентное жюри.



По результатам конкурса призовые места распределились следующим образом:



Номинация «Эстрадный вокал» - солисты. Возрастная группа - 11-13 лет:

Чувандейкина Елизавета (Михайловский филиал МАУ ГДК г. Гусева) - 2 место

Морозова Алина (Кубановский филиал МАУ ГДК г. Гусева) - 3 место



Номинация «Эстрадный вокал» - солисты. Возрастная группа - 14-16 лет:

Лебедева Татьяна (МАУ ГДК г. Гусева) - 1 место

Касьян Екатерина (МОУ СОШ №5) - 2 место

Прудникова Анастасия (МАУ ГДК г. Гусева) - 3 место



Номинация «Эстрадный вокал» - солисты. Возрастная группа - 17-26 лет:

Хлесткин Виталий (МАУ ГДК г. Гусева) - 2 место

Морозова Анна (МАУ ГДК г. Гусева) - 3 место



Номинация «Эстрадный вокал» - солисты. Возрастная группа от 27 лет:

Сурова Нелли (Первомайский филиал МАУ ГДК г. Гусева) - 1 место

Черепанов Владимир (МБУ КЦОН в Гусевском городском округе) - 2 место

Горизонтова Юлия (МАУ ГДК г. Гусева) - 3 место



Номинация «Эстрадный вокал» - ансамбли. Категория А - дуэты, трио. Возрастная группа - 11-16 лет:

Дуэт Федоров Николай и Федорова Алена (Красногорский филиал МАУ ГДК г. Гусева) - 2 место



Номинация «Разговорный жанр». Возрастная группа 10-15 лет:

Савинкина Анна (Фурмановский филиал МАУ ГДК г. Гусева) - 1 место

Антипенко Константин (Фурмановский филиал МАУ ГДК г. Гусева) - 2 место

Мосина Светлана (Фурмановский филиал МАУ ГДК г. Гусева) - 3 место

Фёдоров Николай (Красногорский филиал МАУ ГДК г. Гусева) - 1 место

Сердюкова Полина (Михайловский филиал МАУ ГДК г. Гусева) - 2 место



Номинация «Разговорный жанр». Возрастная группа 16-26 лет:

Перлевская Анастасия Юрьевна (Первомайский филиал МАУ ГДК г. Гусева) - 1 место



Номинация «Разговорный жанр». Возрастная группа от 27 лет:

Зверева Мария Владимировна (МБУ КЦСОН в Гусевском городском округе) - 1 место

Сурова Нелли Викторовна (Первомайский филиал МАУ ГДК г. Гусева) - 1 место

Верхулевская Любовь Ивановна (Михайловский филиал МАУ ГДК г. Гусева) - 2 место

Мурзина Мария Тихоновна (Майский филиал МАУ ГДК г. Гусева) - 3 место

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