В Детской школе искусств прошло торжественное открытие Международного конкурса памяти К. Донелайтиса
27 октябрь 2017, 21:40
Сегодня в Детской школе искусств прошло торжественное открытие V Международного конкурса детского творчества «Времена года в Гусеве» памяти К. Донелайтиса.ДШИ Времена года Кристионас Донелайтис конкурс
Конкурс «Времена года» не случайно посвящен памяти литовского классика, который родился на территории современной России и является нашим земляком. Кристионас Донелайтис был очень разносторонним человеком: сочинял стихи, музыку, занимался изготовлением барометров, музыкальных инструментов и оптических приборов.
С каждым годом конкурс собирает все больше молодых любителей искусства. В этом году более 700 участников из Калининградской области, городов Литвы и Белоруссии приехали показать свои таланты.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, на торжественном открытии конкурса присутствовали глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов, глава Гусевского городского округа – председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, а также представитель Литовского общества в Калининградской области Альгирдас Кармилавичус.
«Сегодня конкурсный фестиваль «Времена года» стал визитной карточкой Гусева. Масштабный конкурс детского творчества проходит при поддержке муниципалитета и занимает одно из первых мест в рейтинге культурных мероприятий как нашего района, так и в целом в Калининградской области», - сказал глава администрации Евгений Михайлов.
Генеральный директор Калининградского янтарного комбината депутат областной Думы Михаил Зацепин предложил ввести номинацию «Время янтаря». Секретарь Гусевского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Распопов передал организаторам призы от янтарного комбината для юных талантов.
Во время мероприятия прошла церемония награждения стипендиатов Главы администрации среди талантливой молодежи образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.
Закончилось торжественное мероприятие музыкальными подарками от жюри и лауреатов конкурса прошлых лет.
Конкурс «Времена года» не случайно посвящен памяти литовского классика, который родился на территории современной России и является нашим земляком. Кристионас Донелайтис был очень разносторонним человеком: сочинял стихи, музыку, занимался изготовлением барометров, музыкальных инструментов и оптических приборов.
С каждым годом конкурс собирает все больше молодых любителей искусства. В этом году более 700 участников из Калининградской области, городов Литвы и Белоруссии приехали показать свои таланты.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, на торжественном открытии конкурса присутствовали глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов, глава Гусевского городского округа – председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, а также представитель Литовского общества в Калининградской области Альгирдас Кармилавичус.
«Сегодня конкурсный фестиваль «Времена года» стал визитной карточкой Гусева. Масштабный конкурс детского творчества проходит при поддержке муниципалитета и занимает одно из первых мест в рейтинге культурных мероприятий как нашего района, так и в целом в Калининградской области», - сказал глава администрации Евгений Михайлов.
Генеральный директор Калининградского янтарного комбината депутат областной Думы Михаил Зацепин предложил ввести номинацию «Время янтаря». Секретарь Гусевского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Распопов передал организаторам призы от янтарного комбината для юных талантов.
Во время мероприятия прошла церемония награждения стипендиатов Главы администрации среди талантливой молодежи образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.
Закончилось торжественное мероприятие музыкальными подарками от жюри и лауреатов конкурса прошлых лет.
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