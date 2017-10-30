В Центральной библиотеке состоялось очередное заседание литературного объединения «Гусев-ЛИТО»

30 октябрь 2017, 16:40

В читальном зале Центральной библиотеки Гусева состоялось очередное заседание литературного объединения «Гусев-ЛИТО», под крылом которого творят поэты и писатели самых разных возрастов, опыта и литературных предпочтений.



Ведь задача объединения, созданного заведующей отделом обслуживания Центральной библиотеки Н.Ю.Корчемной, - помочь творческим людям объединиться, раскрыть свои таланты не только друг другу, но и широкому кругу читателей. В этом Гусев-ЛИТОвцам помогают газета «Городской объектив», охотно публикующая «пробы пера», и куратор объединения поэтесса Галина Савенкова. Именно благодаря ее стараниям многие гусевские авторы смогли увидеть свои творения на страницах журналов «Балтика» и «ЛИФТ». В этот раз членов «Гусев-ЛИТО» ждало приятное известие: в ближайшее время выходит в свет первый серьезный сборник объединения - «Вдохновленные Балтикой».



Встречу начали с просмотра шуточной презентации о муках творчества и непостоянстве муз «Творческий процесс», в образах которой многие узнали себя. Затем делились творческими успехами и читали стихи о любви и детях, природе и войне. А еще – принимали в ряды Гусев-ЛИТОвцев новых друзей.



Завершилась встреча прекрасным стихотворением, подаренным поэтессой Раисой Куликовой всем библиотекарям, помогающим работе объединения.



Подробнее о вступлении в объединение можно узнать в читальном зале Центральной библиотеки, у Нелли Юрьевны Корчемной. В «Гусев-ЛИТО» рады всем!

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