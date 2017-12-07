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Сегодня в ФОКе встретятся команды Гусева и Калининграда в рамках первенства области по хоккею

7 декабрь 2017, 12:00
Сегодня в ФОКе встретятся команды Гусева и Калининграда в рамках первенства области по хоккею
Уважаемые жители Гусевского городского округа!

Сегодня в 20.30 на ледовой арене МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Гусева», состоится очередной тур Первенства Калининградской области по хоккею с шайбой.

Встречаются команды г. Гусева «Ледокол» и г. Калининграда «Альянс».

Вход свободный.
Теги: хоккей соревнование
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