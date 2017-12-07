Сегодня в ФОКе встретятся команды Гусева и Калининграда в рамках первенства области по хоккею

7 декабрь 2017, 12:00

Уважаемые жители Гусевского городского округа!



Сегодня в 20.30 на ледовой арене МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Гусева», состоится очередной тур Первенства Калининградской области по хоккею с шайбой.



Встречаются команды г. Гусева «Ледокол» и г. Калининграда «Альянс».



Вход свободный.

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