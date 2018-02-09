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14 февраля в кинотеатре «Люмен Фильм» влюбленные пары получат скидку 50%

9 февраль 2018, 19:34
14 февраля в кинотеатре «Люмен Фильм» пройдет акция в честь Дня влюбленных. Все пары получат скидку 50% на билеты.

Для этого им необходимо будет подтвердить, что они являются парой (например, поцеловаться).

Акция будет действовать только при покупке билетов в кассе кинотеатра.
Теги: День Валентина Люмен Фильм акция
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14 февраля в кинотеатре «Люмен Фильм» влюбленные пары получат скидку 50%
14 февраля в кинотеатре «Люмен Фильм» влюбленные пары получат скидку 50%
14 февраля в кинотеатре «Люмен фильм» пройдёт ночь кино, влюблённым парам скидка - 50%
14 февраля в кинотеатре «Люмен фильм» пройдёт ночь кино, влюблённым парам скидка - 50%

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