14 февраля в кинотеатре «Люмен Фильм» влюбленные пары получат скидку 50%
9 февраль 2018, 19:34
14 февраля в кинотеатре «Люмен Фильм» пройдет акция в честь Дня влюбленных. Все пары получат скидку 50% на билеты.Теги: День Валентина Люмен Фильм акция
Для этого им необходимо будет подтвердить, что они являются парой (например, поцеловаться).
Акция будет действовать только при покупке билетов в кассе кинотеатра.
Для этого им необходимо будет подтвердить, что они являются парой (например, поцеловаться).
Акция будет действовать только при покупке билетов в кассе кинотеатра.
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