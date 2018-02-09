14 февраля в кинотеатре «Люмен Фильм» влюбленные пары получат скидку 50%

9 февраль 2018, 19:34

14 февраля в кинотеатре «Люмен Фильм» пройдет акция в честь Дня влюбленных. Все пары получат скидку 50% на билеты.



Для этого им необходимо будет подтвердить, что они являются парой (например, поцеловаться).



Акция будет действовать только при покупке билетов в кассе кинотеатра.

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