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Информационный сайт города Гусева

С 22 по 24 февраля в Гусеве пройдёт международный турнир по хоккею среди любителей «Amber ice»

19 февраль 2018, 12:50
С 22 по 24 февраля в ФОКе города Гусева будет проходить международный турнир по хоккею с шайбой среди любителей 35-40 лет «Amber ice».

23 февраля в 17:00 в честь праздника будет организована полевая кухня, а в 18:00 состоится торжественное открытие турнира.

22 февраля
10:30–12:00 — «ЧВК» «Санкт-петербург» — «Olaine» (Латвия)
18:30–20:00 — «Ледокол» (город Гусев) — «Энергия» (город Калининград)

23 февраля
16:00–17:30 — «Olaine» (Латвия) — «Ледокол» (город Гусев)
18:30–20:00 — «ЧВК» «Санкт-петербург» — «Энергия» (город Калининград)

24 февраля
10:00–11-30 — «ЧВК» «Санкт-петербург» — «Ледокол» (город Гусев)
12:00–13:30 — «Olaine» (Латвия) — «Энергия» (город Калининград)
хоккей соревнование ФОК
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