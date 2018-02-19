С 22 по 24 февраля в Гусеве пройдёт международный турнир по хоккею среди любителей «Amber ice»

19 февраль 2018, 12:50

С 22 по 24 февраля в ФОКе города Гусева будет проходить международный турнир по хоккею с шайбой среди любителей 35-40 лет «Amber ice».



23 февраля в 17:00 в честь праздника будет организована полевая кухня, а в 18:00 состоится торжественное открытие турнира.



22 февраля

10:30–12:00 — «ЧВК» «Санкт-петербург» — «Olaine» (Латвия)

18:30–20:00 — «Ледокол» (город Гусев) — «Энергия» (город Калининград)



23 февраля

16:00–17:30 — «Olaine» (Латвия) — «Ледокол» (город Гусев)

18:30–20:00 — «ЧВК» «Санкт-петербург» — «Энергия» (город Калининград)



24 февраля

10:00–11-30 — «ЧВК» «Санкт-петербург» — «Ледокол» (город Гусев)

12:00–13:30 — «Olaine» (Латвия) — «Энергия» (город Калининград)

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