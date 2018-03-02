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Информационный сайт города Гусева

5 марта в кинотеатре «Люмен Фильм» состоится бесплатный показ фильма «Три дня до весны»

2 марта 2018, 20:03
5 марта в 17:25 в гусевском кинотеатре «Люмен Фильм» состоится бесплатный показ фильма «Три дня до весны» российской киностудии «Ленфильм».

Билеты на сеанс можно получить в кассе кинотеатра.

Описание Фильма: Ленинград, февраль 1942 года. У офицера госбезопасности Андреева и молодого врача Марицкой есть всего 72 часа, чтобы предотвратить катастрофу. Жизнь и смерть, любовь и предательство переплетаются в стремительно развивающихся событиях…
Люмен Фильм
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